L’UNTM et le gouvernement ont convenu au cours de leurs négociations de l’alignement à l’indice plafond 1382 des grilles indiciaires salariales pour compter du 1er janvier 2021.

Les travailleurs qu’ils soient affiliés ou non à l’Union nationale des travailleurs du Mali peuvent se féliciter de la lutte mener par le secrétaire général de l’UNTM, Yacouba Katilé et les siens sur l’amélioration des conditions de travail des maliens.

Deux points attirent notre attention dans le procès-verbal de conciliation. Il s’agit de : « l’éradication des disparités dans les conditions des travailleurs sur l’établissement de la justice », et la partie qui a trait aux « …grilles indiciaires catégorielles… ».

Sur « l’éradication des disparités dans les conditions des travailleurs sur l’établissement de la justice », les deux parties ont convenu de l’octroi de primes spécifiques et indemnités, selon la profession et l’emploi et selon les catégories de la fonction publique, en évitant les écarts que rien ne justifie et cela aux termes des discussions sur le présent préavis, la partie gouvernementale reconnaissant la légitimité de la revendication et les difficultés auxquelles elle est confrontée pour y faire face.

Toutefois, le gouvernement et l’UNTM ont convenu de la mise en place d’une commission ad hoc qui travaillera sur une période de 3 mois (du 31 décembre 2020 au 31 mars 2021). Ladite commission ad hoc qui, d’ailleurs, a commencé ses travaux le 6 janvier 2021, est chargée d’élaborer un schéma de propositions en réponse à la demande d’éradication des disparités dans l’octroi des primes et indemnités aux travailleurs par l’établissement de la justice sociale formulée par l’UNTM.

Les conclusions de la commission ad hoc seront soumises à la validation de la commission de conciliation au mois d’avril 2021. Les conclusions validées seront mises en œuvre dès le 1er juillet 2021.

Sur le respect de l’égalité des chances, de non-discrimination entre fonctionnaires par l’établissement de grilles indiciaires catégorielles par catégorie de la fonction publique, aux termes des discussions du présent préavis, il sera procédé à l’alignement à l’indice plafond 1382 des grilles indiciaires dont le plafond n’atteint pas ledit indice pour compter du 1er janvier 2021.

Afin de permettre cette harmonisation, les dispositions des statuts autonomes faisant le lien avec les augmentations de rémunérations des fonctionnaires relevant du statut général feront l’objet de concertations avec les partenaires sociaux concernés en vue d’avoir une grille harmonisé.

En attendant l’application desdits points, des travailleurs ont fait usage de leur calculatrice pour savoir ce qu’ils auront dans les jours à venir.

Hamidou B. Touré

Les travailleurs victimes de la crise depuis 2012 : L’indemnisation d’ici le 31 aout 2021

Le procès verbal de conciliation entre le gouvernement, l’UNTM et le Patronat fait cas de l’Indemnisation des travailleurs victimes de la crise depuis 2012. Dans le PV, il est mentionné que le gouvernement prendra des dispositions pour appliquer la Loi N° 2012-025 du 12 juillet 2012 portant indemnisation des victimes de la rébellion du 17 janvier 2012 et du mouvement insurrectionnel du 22 mars 2012 et le Décret N°2015-0858-P-RM du 31 décembre 2015 fixant les modalités d’application de ladite loi en ce qui concerne les travailleurs victimes de la crise de 2012, au plus tard le 31 aout 2021.

Le gouvernement a aussi décidé de soumettre à l’autorité législative un projet de loi afin d’indemniser les victimes de la crise de 2020.

Oumou Touré

