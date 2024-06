Bouclier et dernier rempart de la transition Colonel Modibo Koné assure et rassure ! L’efficacité dans la discrétion

Le Mali a connu de puissants Directeurs généraux de la Sécurité d’Etat qui ont fait leurs preuves, chacun à sa manière et selon les régimes. Mais, des témoignages d’anciens et fins observateurs de la vie politique nationale, le colonel Modibo Koné, l’actuel, est parmi les meilleurs de tous. De par ses méthodes et ses résultats. Loin d’être usurpé, ce statut découle du fait qu’il n’est pas tiré du néant pour atterrir là, à l’image de ces hommes politiques ou administrateurs civils qui ont eu en charge d’assurer la sûreté nationale. Modibo Koné est un homme du sérail qui a trainé sa bosse sur le terrain sur une bonne partie de l’étendue du territoire national avant d’occuper de hautes fonctions de l’Etat et de se retrouver à la tête de la toute nouvelle Agence nationale de la Sécurité d’Etat. Membre actif du régime, il est un élément du groupe de colonels qui ont pris le pouvoir en août 2020.

Le colonel Modibo Koné est l’un des principaux instigateurs du coup d’Etat du 18 août 2020 qui a renversé le régime du président Ibrahim Boubacar Kéïta. A en croire plusieurs sources bien introduites, il en a même été l’un des cerveaux.

Le coup réussi, le groupe tombe d’accord pour qu’Assimi, considéré comme le plus consensuel, soit propulsé sur le devant de la scène.

Derrière, Malick Diaw, Modibo Koné, Sadio Camara et Ismaël Wagué restent aux manettes et forment depuis, avec le président, une sorte de quintette à la tête du pays.

Monsieur le ministre de la Sécurité !

A la formation du premier Gouvernement de Moctar Ouane sous le président de la Transition Bah Daw, le colonel Modibo Koné a hérité du Ministère de la Sécurité et de la Protection civile où il a apporté la vraie touche du technocrate. Il ne pouvait tomber sur meilleur secteur étant un homme de terrain qui a longtemps côtoyé l’insécurité. C’est pourquoi, dès sa nomination, le colonel Modibo Koné se mit à la fois au four et au moulin pour la sécurisation des personnes et de leurs biens partout à travers le pays.

Le Mali est confronté à une crise sécuritaire sans précédent depuis 2012, un fléau qui a commencé au nord, pour s’étendre au centre puis au sud du pays. Et durant des années, Modibo Koné a été engagé pour la lutte contre le terrorisme au centre du Mali, dans la région de Mopti comme commandant de zone. Il connait donc les difficultés du terrain, les besoins des forces armées et de sécurité engagées pour la sécurisation des personnes et leurs biens.

Faudrait-il rappeler que le Colonel Modibo Koné a participé à plusieurs opérations sur le théâtre, en l’occurrence Assalam 1 et Assalam2, Maliba, Badenko, Djiguitougou et Dambé. Homme rigoureux, il a occupé successivement les fonctions suivantes : de commandant de compagnie CDT 2008 à 2012, de Commandant de Groupement régional-GNM-1 de Kayes de 2012 à 2016, de Chef de poste du Commandement tactique à Koro de 2016 à 2018, fonction qu’il exercera jusqu’aux événements du 18 Août 2020.

Ainsi, dès les premières heures de sa nomination à la tête du département en charge de la Sécurité, le colonel Modibo Koné a exprimé sa détermination à en découdre avec les ennemis de la paix, les délinquants braqueurs de paisibles citoyens. Il se bat à bras le corps dans ce sens.

Dans un premier temps, le Colonel Modibo Koné s’est rendu au centre du pays en compagnie du ministre de la Défense et des anciens Combattants, le colonel Sadio Camara. Au fin fond de la région de Mopti, l’officier y a été pour galvaniser la troupe. Sa consigne était claire : la sécurité des personnes et leurs biens.

Après la région de Mopti, il était également dans la région de Ségou touchée par l’insécurité. Là aussi, il a encouragé ses éléments dans leur combat contre les forces du mal.

Le ministre Koné s’est aussi rendu à Banamba, Koulikoro et Kati.

À Koulikoro, le colonel Modibo Koné s’est rendu dans les locaux des Directions régionales de la Police, de la Protection civile, de l’Administration pénitentiaire et de l’éducation surveillée, des Eaux et Forêts, du 2ème Groupement régional de la Garde nationale et de la Légion de la Gendarmerie. Dans les différentes unités, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a échangé à bâtons rompus avec les hommes requinqués et déterminés. Il les a invités à conjuguer leurs efforts et établir un lien de confiance avec les populations locales pour la réussite de leur mission régalienne.

A Kati, tour à tour, le colonel Modibo Koné s’est rendu dans les différentes unités des Forces de défense et de sécurité (Fds).

Partout, il a transmis aux éléments des Fds les messages de félicitations et de soutien des plus hautes autorités, avant de les inviter à la discipline et à la complémentarité.

Ce n’est pas tout. La Capitale n’est pas restée en marge, loin s’en faut. A Bamako, le colonel Modibo Koné était préoccupé par les braquages récurrents et déterminé à y mettre fin. En personne, le ministre Koné a organisé des patrouilles de grande envergure à Bamako entre les différentes forces de sécurité : la Gendarmerie, la Garde nationale et la Police.

Ces patrouilles ont permis de mettre la main sur plusieurs bandits de grand chemin. La détermination du colonel, c’était de mettre fin au plus tôt à ces séries de braquage dans la ville de Bamako.

La présence du ministre auprès des forces de l’ordre les galvanisait beaucoup.

Nous passons volontiers les visites effectuées à Kangaba, Kourémalé, Samaniana et d’autres contrées du Mali, pour le même message de sécurisation des personnes et de leurs biens. Il fit si bien ce travail qu’une forte récompense tomba quelques mois seulement après. En effet, pour avoir contribué à la libération de Feu Honorable Soumaïla Cissé et 3 autres otages occidentaux, le Président de la Transition Bah N’Daw a signé le 09 février 2021, un décret nommant certaines hautes personnalités du pays au grade de Commandeur de l’Ordre national du Mali à titre exceptionnel.

Au nombre de ces valeureux récipiendaires figure, en bonne place, le Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Colonel Modibo Koné. Connu pour son patriotisme sans borne et son efficacité à toutes épreuves, le ministre Koné a sans doute placé cette distinction sous le sceau de l’engagement sans faille qui l’a toujours caractérisé et de la ferme détermination à relever tous les défis, au nom du peuple, et de sa patrie reconnaissante, le Mali.

Cette bonne dynamique fut brutalement interrompue par une autre crise dans une crise, à savoir le deuxième coup d’Etat des 5 colonels qui a abouti à l’avènement à la tête du pays du colonel Assimi Goïta comme président de la Transition, chef de l’Etat.

L’efficacité dans la discrétion

Notre héros Modibo Koné ne fut point reconduit dans le Gouvernement de Dr Choguel Kokalla Maïga. Un mal pour un bien ou une stratégie bien mûrie ? Toujours est-il que le colonel Modibo Koné sera propulsé à la tête de la Direction générale de la sécurité d’Etat (DGSE) devenue Agence nationale de la sécurité d’Etat (ANSE).

L’ANSE a pour mission de veiller à la sécurité de l’Etat et de ses institutions sur toute l’étendue du territoire national et à l’extérieur du pays. Elle constitue, pour le président de la République, un outil d’aide à la prise de décision dans tous les domaines de la vie de la Nation. Modibo Koné est désormais les yeux et les oreilles du Chef de l’Etat, président de la Transition.

L’homme se retrouvait du coup sur un terrain qu’il maitrise bien. Et rapidement le Colonel Modibo Koné impulse une nouvelle dynamique aux renseignements.

De sa nomination à maintenant, les services de renseignement du Mali ont engrangé de très bons résultats sous son leadership parce qu’il justifiait d’un parcours bien garni.

En tant que Commandant du 5ème groupement de la Garde nationale de Mopti, il a beaucoup contribué à la mise en œuvre du Plan de sécurisation intégré des régions du Centre (PSIRC) conçu par le gouvernement et ses partenaires pour pacifier les régions de Mopti et Ségou et lutter contre les causes de l’insécurité et du terrorisme. Sous son leadership, les Forces de défense et de sécurité accomplissaient leur mission régalienne à travers des patrouilles de proximité et la sécurisation des foires.

Lorsqu’il était ministre de la Sécurité et de la Protection civile, comme nous l’avons écrit plus haut, le Colonel Modibo Koné passait la majeure partie de son temps sur le terrain aux côtés des hommes déployés sur les théâtres d’opérations. C’est pourquoi, il jouit de l’estime des hommes engagés sur le terrain. Les Bamakois se souviennent encore de certaines de ses sorties dans la capitale où il avait pris, la main dans le sac, des policiers véreux en train de racketter les usagers de la circulation.

Au cours d’une autre sortie sur la route de Bougouni, il avait pris en flagrant délit aux environs du village de Bananzolé, des gendarmes en train de soutirer illicitement de l’argent aux usagers. Sa présence répétée sur le terrain avait semé la panique chez les agents véreux des Forces de sécurité qui rackettaient les populations à Bamako et sur les axes routiers.

Devenu Directeur général de l’ANSE, le Colonel Modibo Koné assure en toute discrétion mais avec beaucoup d’efficacité.Selon des sources dignes de foi, les services de renseignements sont à l’origine de plusieurs succès opérationnels des Forces de défense et de sécurité ces derniers temps dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme.

Sans tambour, ni trompette, des actes d’atteinte à la sûreté nationale ont été déjoués aux services de renseignements ainsi que des complots de citoyens et cadres du pays contre le même pays.

Aujourd’hui, par peur d’être découverts et confondus avec des preuves irréfutables, plusieurs personnes mal intentionnées réfléchissent par deux fois avant de passer à l’acte.

Avec le colonel Modibo Koné, l’échec est garanti pour l’ennemi ! Les Maliens peuvent dormir tranquilles !

El Hadj A.B. HAIDARA

Bio Express :

Le colonel Modibo Koné est un leader qui a fait ses preuves au sein de la Garde nationale

Né en 1977 à Bamako, le colonel Modibo Koné est un pur produit des écoles militaires maliennes. Après son baccalauréat décroché en 1999 au Prytanée militaire de Kati, il intègre la prestigieuse École militaire interarmes de Koulikoro (EMIA), la même année. Figure connue de la Garde nationale pour son humilité et sa modestie, le colonel Koné est surtout un homme d’expérience. Ainsi, après son cycle d’officier à l’EMIA, il poursuivra entre 2009 et 2015 plusieurs formations notamment en Chine à travers le cours d’officier de garde spéciale en 2000 et le cours d’état-major en 2014 à Koulikoro.

Chef de poste du commandement tactique à Koro (Région de Mopti) de 2016 jusqu’aux événements du 18 août 2020, ce valeureux officier supérieur a occupé plusieurs autres postes de responsabilité dans la chaîne de commandement de l’Armée avant sa nomination comme ministre de la Sécurité et de la Protection civile dans le Gouvernement de Moctar Ouane sous le président Bah Daw. Il s’agit du poste de commandant de Compagnie (CDT) de 2008 à 2012, celui du Groupement régional (GNM-1) de Kayes de 2012 à 2016.

L’ex 3è vice-président du Comité national pour le Salut du Peuple (CNSP) est aussi un militaire de terrain. Il a participé à plusieurs opérations sur le théâtre en l’occurrence (Assalam1 et 2, Opérations Maliba, Badenko, Djiguitougou et Dambé). Honoré de la médaille commémorative de campagne et de la médaille du Mérite militaire, Modibo est marié et père de trois enfants.

El Hadj A.B. HAIDARA

