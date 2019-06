Depuis le 18 juin 2019, le CEMGA est à Sevaré dans le secteur 4 de l’opération Dambe. Il s’agit pour le Général de Division Abdoulaye Coulibaly d’apporter son soutien moral à la troupe, de partager avec elle son expérience.

Ce mantoring apporte du réconfort moral à la troupe. En outre en étant au plus près du théâtre des opérations, le CEMGA constate de visu les conditions de vie et de travail en vue de meilleures solutions, s’il y a lieu.

A Sevaré, il a pu apprécier ainsi une opération montée et planifiée, et en cours d’exécution dans les forêts de Yoro, Gangafani 2, Bodel et Homobongo dans le secteur de Koro et Bankass.

Déjà des bases terroristes ont été détruites. Les fouilles sont en cours et se poursuivront jusqu’à terme.

Au cours de cette opération, qui a permis de neutraliser de nombreux terroristes et de récupérer du matériel, les FAMa regrettent un mort.

Source: fama.ml

