Mali : Deuil national de trois jours après l’attaque meurtrière d’un bateau

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont vigoureusement riposté à une double attaque terroriste complexe sur la position de l’Armée à Bamba dans la région de Gao, et contre le bateau “Tombouctou” de la Compagnie malienne de la navigation fluviale (Comanav), ce jeudi 7 septembre 2023.

Cette riposte appropriée suivie d’opérations combinées aéroterrestres ont permis aux FAMa de reprendre le contrôle de la zone de Bamba et de lancer immédiatement les actions de ratissage qui se poursuivent.

Le bilan provisoire de ces violents accrochages fait état d’une cinquanteaine de terroristes neutralisés. Côté ami, l’on déplore malheureusement la perte de militaires et de civils à bord du bateau ciblé. Le triste bilan a été annoncé ce jeudi par le gouvernement dans un communiqué lu à la télévision nationale.

« Le gouvernement de Transition a le profond regret d’informer l’opinion que ce jeudi 07 septembre 2023, le Bateau “Tombouctou” et la position des FAMa) de Bamba, dans la Région de Gao, ont fait l’objet d’attaques revendiquées par les terroristes du « Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans ». Le bilan provisoire fait état de 49 civils et 15 militaires tués, des blessés, ainsi que des dégâts matériels sur le bateau », indique le communiqué.

En riposte à cette double attaque, une action combinée aéroterrestre des vaillants soldats a permis de neutraliser une cinquantaine de terroristes, ajoute le document. En outre, le gouvernement rassure que des dispositions immédiates ont été prises pour évacuer tous les passagers, les blessés et sécuriser les lieux, qui font toujours l’objet de ratissage et de surveillance.

Dans cette circonstance douloureuse, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, le gouvernement et le peuple malien présentent leurs condoléances les plus émues, aux familles des personnes décédées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés.

Ces attaquent illustrent, une fois de plus, la barbarie et la lâcheté des terroristes qui fuient l’offensive des FAMAS et s’attaquent à des objectifs civils vulnérables, regrette le gouvernement. Il réitère son engagement sans faille à éradiquer le terrorisme, sous toutes ses formes et à poursuivre la réalisation des objectifs de la Transition, seule voie salvatrice de Refondation de notre patrie.

En hommage aux victimes civiles et militaires de l’attaque terroriste perpétrée contre le bateau Toumbouctou dépendant de la région de Mopti à Gao, ce jeudi 07 septembre, le président de la Transition a déclaré un deuil national de trois jours.

Aboubacar TRAORE

Commentaires via Facebook :