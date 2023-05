Désormais le port des tenues sera interdit aux civils sans autorisation. Ce qu’on pouvait lire dans un communiqué de l’Etat-major général des Armées du Mali, publié le dimanche 30 avril 2023. Les raisons…

Dans ce communiqué, l’Etat-major général des Armées dit avoir constaté que les nombreux combattants neutralisés lors de l’attaque complexe déjouée contre l’Aéroport de Sévaré, le samedi 22 avril 2023, portaient des uniformes militaires et que le plan de l’ennemi reposait sur une capacité d’infiltration dans le dispositif de la protection de la ville. Cela, pour dire qu’il tire les leçons de cette tentative ainsi que celles d’autres attaques antérieures, au Mali comme ailleurs, au cours desquelles les assaillants utilisent la perfidie pour tromper la vigilance des forces légitimes afin de commettre des actes barbares contre les paisibles populations, sans aucune considération pour les règles les plus élémentaires du Droit International Humanitaire. « L’Etat-major général des Armées attire l’attention de l’opinion sur le danger que représente, pour la sécurité publique, le port non réglementé des tenues militaires. Il est important que les civils ayant pris l’habitude de porter illégalement les tenues militaires, prennent conscience du danger que représente ce phénomène et dont pourraient profiter des terroristes qui sont soumis à une forte pression », a-t- on indiqué dans ce communiqué. Selon l’Etat-major général des Armées, toute personne s’habillant en tenue militaire, de quelque nature, motifs ou couleur, sans être un membre régulier des Forces de défense et de sécurité, contribue à semer la confusion, à brouiller la distinction entre combattants et civils. C’est pourquoi, il invite les civils à s’abstenir de porter les tenues militaires sans autorisation, étant entendu que les dispositions seront prises pour rechercher et lutter contre le port irrégulier d’uniformes. Et d’ajouter que ces dispositions vont s’intensifier et conduiront au minimum au retrait systématique des tenues, avec la possibilité de poursuite contre les contrevenants pour mise en danger de la vie d’autrui.

Cette décision intervient au bon moment dans la mesure où c’est facile pour n’importe qui de porter des tenues militaires et n’importe comment surtout avec l’expansion des boutiques qui vendent ces tenues. Cela aussi va permettre à faire échouer le plan des terroristes qui consistait à se faire passer comme nos Forces de défense et de sécurité. Cependant, la question qui se pose est de savoir si tous ces nouveaux soutiens des FAMa seront concernés par cette mesure ? A savoir, les activistes et autres politiques qui s’habillent en treillis pendant les meetings. Sic !

Adama Tounkara

