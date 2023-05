Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine a présidé, le vendredi 12 mai dernier, dans l’enceinte de la direction générale de la protection civile (DGPC), la cérémonie de sortie de 998 nouveaux fonctionnaires de la protection civile. Il avait à ses côtés, le chef d’Etat-major général des Armées, le général de division Oumar Diarra, le directeur général de la protection civile, le général de brigade Boukary Kodio, les chefs d’Etat-major et directeurs de services, le président de la Commission défense nationale, sécurité et protection civile du Conseil national de Transition (CNT) et les familles des élèves.

armi les effectifs du contingent 2021, au nombre de 998, on compte 198 élèves sous-officiers dont 64 personnels féminins, ayant suivi avec succès la formation de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe. Il y a également 800 élèves sapeurs du rang dont 246 personnels féminins.La promotion des élèves sous-officiers porte le nom de feu sergent-chef Idrissa Dembélé et celle des élèves sapeurs du rang est baptisée feu sapeur-pompier Tièba Coulibaly, morts en service commandé dans la nuit du 2 au 3 janvier 2023 suite à l’attaque du poste de secours routier de Marcakoungo par des hommes armés non identifiés.

Le directeur général de la protection civile, le général de brigade Boukary Kodio a félicité le directeur de l’Ecole nationale de la protection civile et toute son équipe pour la bonne conduite de la formation professionnelle des deux promotions, fortes de 998 éléments.

Selon lui, cet effectif est le plus gros contingent jamais enregistré à la protection civile. “Le recrutement et la formation d’un effectif aussi conséquent procèdent de la volonté affirmée des autorités de la Transition de renforcer le maillage du territoire par les unités de la protection civile afin de rapprocher davantage les secours des populations. Qu’il me soit permis d’admirer les efforts des plus hautes autorités qui s’inscrivent dans le cadre d’une vision stratégique de montée en puissance de l’Armée à travers un renforcement quantitatif et qualitatif des ressources humaines et matérielles car convaincues qu’il ne peut y avoir de développement sans sécurité”, a-t-il déclaré. Aussi, il a adressé une mention spéciale au ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui travaille à assurer à la protection civile une administration moderne et efficace au service de la nation.

Le directeur de l’Ecole nationale de la protection civile, le colonel Abdramane Bagayoko, a exhorté les nouveaux fonctionnaires à faire preuve de patience, de professionnalisme et de sens du sacrifice dans l’exercice de leur mission caractérisée, particulièrement par sa dimension humaine et dont l’essence même est la préservation des personnes et des biens. Il a également tenu à rendre un vibrant hommage à tous les éléments de la protection civile, tombés en martyrs dans l’accomplissement de leur noble mission.

La cérémonie a comporté, entre autres, une revue des troupes, la remise d’attestations aux trois premiers de chaque corps et un défilé.

Il convient de noter que les 998 élèves ont d’abord suivi une formation militaire commune de base de cinq mois avant cette formation sapeur-pompier bien séquencée suivant le niveau de recrutement. Il s’agit de la formation d’équipier sapeur-pompier pour les élèves sapeurs du rang, la formation de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe pour les élèves sous-officiers.Ils ont ainsi reçu les connaissances théoriques et pratiques dans l’extinction, le sauvetage et le déblaiement, le secourisme, la gestion opérationnelle et commandement ; la prévention, la conduite de niveaux 1 et 2 pour les conducteurs, l’éducation physique et sportive, etc.

Boubacar Païtao

