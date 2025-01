Avec l’annonce de l’année 2025, année de la Culture, tout prouve que le département de la Culture mettra son poids dans la balance pour la reprise cette année du festival « Triangle du balafon » à Sikasso.

Dans un contexte marqué par une volonté de relancer la dynamique culturelle et de renforcer le sentiment d’identité nationale, le président de la transition, Assimi Goita, a décrété l’année 2025 comme « Année de la Culture » au Mali. Cette initiative vise à promouvoir les richesses culturelles du pays, favoriser les échanges artistiques et soutenir les acteurs culturels à travers une série d’événements et de festivals emblématiques.

Parmi les événements phares que le département pourrait envisagés, figure le Festival Triangle du Balafon à Sikasso qui suscite un intérêt particulier. Depuis sa création, ce festival occupe une place de choix dans la valorisation des patrimoines immatériels partagés par le Mali, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, trois pays unis par une culture balafonique ancestrale. Malheureusement, les récentes crises sécuritaires, politiques et économiques avaient interrompu sa tenue régulière. Depuis une décennie, ce festival ne se tient plus au grand dam de la population malienne.

Un festival aux multiples enjeux

Le Triangle du Balafon dépasse le simple cadre d’un événement artistique. Il incarne une symbolique forte d’unité et de paix, au moment où la sous-région ouest-africaine cherche à consolider ses liens culturels et historiques. La relance de ce festival serait ainsi l’occasion de redonner vie à la coopération transfrontalière, tout en offrant une tribune internationale aux maîtres du balafon, détenteurs d’un savoir musical ancestral.

Si l’idée d’une reprise du Festival Triangle du Balafon se concrétise, cela nécessitera un engagement important du département en charge de la Culture, des collectivités locales et des partenaires. Il s’agira non seulement de mobiliser les financements nécessaires pour organiser un événement digne de sa réputation. La mobilisation des diasporas maliennes, burkinabés et ivoiriennes avec des pays invités comme la Guinée, le Niger, le Sénégal pourraient également contribuer à la réussite de cette édition spéciale.

La relance de ce festival pourrait aussi représenter une opportunité économique majeure pour Sikasso et ses environs. L’afflux de visiteurs dynamiserait le secteur touristique local, stimulant ainsi l’hôtellerie, la restauration et l’artisanat. De plus, cela permettrait de sensibiliser les jeunes générations à l’importance de préserver leur patrimoine culturel.

Mamadou Sidibé

