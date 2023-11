5e édition de la journée culturelle du Club des Lecteurs du Mali : Plus de 500 participants attendus

La 5e édition de la journée culturelle du Club des Lecteurs du Mali couplée à la célébration de son dixième anniversaire est prévue pour le samedi 04 novembre 2023 à la Bibliothèque nationale. En prélude à cet évènement, le président du Club des lecteurs du Mali et certains membres de la commission d’organisation ont organisé une conférence de presse pour informer le public de l’alléchant programme, tout en informant que la célébration des deux évènements sera une occasion pour mieux promouvoir la lecture, en réunissant les acteurs de la chaîne du livre, notamment les bibliothécaires, les libraires, les écrivains, les éditeurs, les lecteurs.

Siaka Coulibaly, le président du Club des Lecteurs du Mali a affirmé que l’organisation de la conférence de presse a pour but d’informer l’opinion nationale et internationale de la tenue de la 5e édition de la journée culturelle du Club des Lecteurs du Mali couplée à la célébration de son dixième anniversaire. « Le club des lecteurs du Mali, créé en 2013, est un groupement de jeunes issus de divers domaines de connaissance dont la passion commune demeure la lecture. Il tient des rencontres tous les samedis autour des livres des auteurs d’ici et d’ailleurs, des thèmes d’actualité et des débats d’idées. Le club des Lecteurs du Mali a pour objectif principal de promouvoir la lecture et la culture de l’excellence » a-t-il signalé.

Avant de préciser que le thème de la journée culturelle est : « Le livre face aux crises». Ce thème se justifie par le fait que les sociétés humaines sont confrontées à de multiples crises qui compromettent intrinsèquement leur fonctionnement et que ces crises sont entre autres : la crise identitaire, de valeurs, économique, politique, environnementale, mais surtout sanitaire et sécuritaire, a-t-il cité. « Si les crises font partie intégrante de la vie des sociétés et des hommes depuis toujours, celles que nous connaissons de nos jours semblent semer le doute quant à la survie de l’Homme dans la mesure où elles menacent la paix dans le monde.

Ainsi, peut-on en déduire que l’impact de ces crises sur nos sociétés est, sans doute, considérable, allant de l’arrêt des activités culturelles, touristiques, à la fermeture de certaines structures qui contribuent largement au développement. Au Mali, cette crise prend une dimension singulière dans la mesure où elle menace son existence en tant qu’État : crise sécuritaire depuis plus d’une décennie avec son corolaire la fermeture des milliers d’écoles privant ainsi les enfants de leurs droits les plus fondamentaux ; crise économique mettant en mal le pouvoir d’achat ; crise sanitaire depuis 2020 qui a freiné des activités culturelles et touristiques », a regretté le président du club des lecteurs du Mali. Cette journée culturelle entre dans le cadre des objectifs du Club des Lecteurs du Mali dont la promotion de la lecture et la culture de l’excellence. Elle sera l’occasion pour les acteurs du livre, notamment les lecteurs, les éditeurs, les bibliothécaires, les libraires et les écrivains d’échanger sur l’apport du livre dans la résolution des crises que traverse le monde actuel. Enfin, elle contribuera à la recherche de solutions à ces crises, a-t-il informé.

El Hadji Dicko, le chargé de communication a signalé qu’il y aura aussi une conférence dont le thème est : « Apport des acteurs de la chaîne du livre dans la résolution de la crise multidimensionnelle malienne ». Aussi, avons-nous prévu un panel sur l’importance de la lecture dans la formation des jeunes. Des concours de lecture et de cultures générale, des ateliers de lecture/écriture, des prestations artistiques, sont entre autres les différentes activités prévues lors de la journée culturelle au cours de laquelle nous attendons plus de 500 participants, parmi lesquels les autorités compétentes, les représentations diplomatiques, les présidents des associations et clubs de lecture, les élèves des établissements partenaires. « La cinquième édition de cette journée est placée sous le coparrainage de Ousmane Diarra, écrivain malien, et de Mme Sangaré Nana Coulibaly, présidente nationale de la CAFO. Comme innovations, il y aura aussi la participation des établissements partenaires du Club, notamment le Lycée Notre Dame, Le Lycée Ba Aminata Diallo, Le lycée Prospère Kamara, Le Lycée Tambaoura, le Lycée Ba Nassou et le Lycée Tabara Guye, qui ont accepté d’envoyer leurs élèves pour participer aux concours de lecture et de culture générale. L’objectif recherché en organisant cette journée est, d’abord de réunir les acteurs de la chaîne du livre pour palier les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ensuite, mieux promouvoir la lecture au Mali en vue d’en donner le goût aux jeunes », a conclu le président.

Moussa Samba Diallo

