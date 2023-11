Le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a organisé une cérémonie d’hommage aux acteurs de ces secteurs primés en 2022 et 2023. Cet événement s’est déroulé vendredi dernier (3 novembre 2023) au Mémorial Modibo Keita. La cérémonie a été présidée par M. Andogoly Guindo ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.

Permettre au ministre l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme de rendre un vibrant hommage aux différents acteurs de la culture malienne qui ont honoré le pays à travers différents prix remportés courant 2022 et 2023 au Mali et en dehors du pays ! Tel était l’objectif principal de la cérémonie organisée vendredi dernier (3 novembre 2023) par le département au Mémorial Modibo Kéita à Bamako.

Au cours de cet événement, une cinquantaine de trophées remportés dans différents domaines de la culture au Mali et dans le monde par les acteurs culturels et artistiques maliens ont été présentés au ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andogoly Guindo. Parmi ces différents secteurs de la culture, il y avait, entre autres, le cinéma, la gastronomie, le théâtre et la musique, la littérature, la poésie, la photographie et la vidéo, l’invention et l’innovation…

La manifestation a dérogé à la tradition des cérémonies officielles au cours desquelles les officiels sont tenus de prononcer un discours. Le ministre Andogoly Guindo a donc mis de côté son discours pour faire place à l’émotion et à la joie de l’improvisation. Au nom du président de la transition, Colonel Assimi Goïta ; du Premier ministre ; de ses collaborateur et en son nom propre, il a salué et remercié les lauréats qui ont porté la réputation et le flambeau du Mali à l’échelle internationale et aussi pour leur travail magnifique qui a permis à ces différents artistes de remporter ces prix.

«Je voudrais vous rassurer que personne n’est et ne sera oubliée», a assuré M. Guindo. «On n’est jamais prophète chez soi. Ainsi, à l’international, votre travail est magnifié, la reconnaissance vous est dédiée. Mais souvent, à l’intérieur, vous avez comme le sentiment d’être oublié», a-t-il souligné. Cette cérémonie a été marquée par une forte présence d’acteurs culturels et des chefs d’association et de fédérations culturelles qui ont salué cette belle initiative. Ils ont exhorté le ministère de tutelle à pérenniser cette noble initiative. «Cette édition ne sera sûrement pas la dernière», a promis le ministre de l’Artisanat, de la Culture et de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, M. Andogoly Guindo.

Sory Diakité

