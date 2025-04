Culture : Riche week-end

By

Du 11 au 13 avril 2025, beaucoup de festivals et d’activités culturelles sont annoncés notamment le festival Ag’na à Koulikoro, le Festival international des musiques mandingues de Kéla, la Rentrée culturelle du Centre culturel korè de Ségou, le Festival des poissons à Bamako.

Fimak

La 5e édition du Festival international des musiques mandingues de Kéla Fimak, se tiendra du 11 au 13 avril 2025, a annoncé par la directrice dudit festival Amsétou Sanogo lors d’une conférence le lundi 7 avril 2025 à la maison de la presse de Bamako. Le thème retenu pour cette 5e édition est “Culture : facteur de cohésion sociale”.

Kéla sera sous le feu des projecteurs avec un programme une formation en animation des jeunes, une foire, le concert, un match amical entre jeunes et hommes mariés, des prestations d’artistes, des visites touristiques, des démonstrations, etc.

Ag’na 2025 : Le festival Ag’na dont l

A Bamako, les activités du festival Ag’na ont commencé le 4 avril avec la cérémonie de remise de prix “Nianan Ag’na”. Cette cérémonie a commencé par un ciné grin au siège de l’espace Walaha à Magnambougou. A cette occasion, il y a eu la projection du film “Bienvenue à Kikideni” de la productrice et comédienne Aminata Diallo Glez du Burkina Faso.

Il y aura d’autres activités comme la formation en écriture et en réalisation à Koulikoro ce week-end du 11 au 13 avril 2025. Organisé par le groupe Walaha en collaboration avec Essakane, le festival Ag’na allie musique et cinéma et offre un programme riche en concert, en projection de film mais surtout en formation.

Rentrée culturelle CCK Ségou

Le Centre culturel Korè marquera sa rentrée 2025 sous le thème “Jeunesse, éducation et créativité”, ce week-end à son siège avec une série d’activités comme le korè baro (histoire et société) sur le thème “Les défis et les perspectives de la gestion des territoires locaux au Mali”, qui sera animé par Dr. Ousmane Sy.

