Joies étaient grandes, hier soir mardi 03 mars au Conservatoire des arts et métiers Balla Faseké Kouyaté lors de la cérémonie de présentation du Centre Makôro, projet porté par Amadou Sanogo, artiste peintre malien de renom. A cette circonstance, la cérémonie a été présidée par la Ministre de la Culture accompagnés de ses homologues des maliens de l’extérieur et de la jeunesse et aussi de la présence de l’Ambassadeur de France au Mali et l’UNESCO.

Le Centre Makôro verra le jour dans quelques mois à Bamako grâce à Total Foundation qui recouvre les actions de solidarité menées chaque jour dans le monde par le groupe Total, et ses filiales. Le Groupe souhaite ainsi participer au développement de ses territoires d’ancrage en accompagnant plus particulièrement les jeunes. Avec ses partenaires, il agit à travers quatre axes : l’éducation et l’insertion des jeunes, la sécurité routière, le climat et l’environnement, le dialogue des cultures et le patrimoine.

C’est ainsi dira le PDG Total Mali M Adje Kacou « Nous agissons en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes d’un territoire pour expérimenter des modèles de solidarité innovants. Pour le projet du centre Makôro autogéré par et pour les jeunes artistes maliens, porté par Amadou Sanogo, représenté par la galerie Magnin à Paris, vise à répondre à une problématique locale identifiée : le manque de moyens des artistes pour louer un atelier et disposer de matériels de manière à se concentrer uniquement sur leur création. Quant à M Sanogo, il finance depuis longtemps personnels, des ateliers d’artistes et conseille la jeune génération de collectifs d’artistes locaux (exemple : organisation d’ateliers portes ouvertes, communication auprès de fortunes maliennes etc). Apres plusieurs années d’engagement d’Amadou Sonogo, Total Foundation, s’engage à ses côtés pour l’ouverture d’un centre partagé pour les jeunes artistes, économiquement auto-suffisant, géré par et pour les jeunes artistes, à Bamako… »

L’architecte du Projet expliquera que c’est aussi le lieu de résidence et accueillant des ateliers mis à disposition des artistes pour leur travail ainsi qu’un espace de visibilité-exposition. Adossé à cette structure le projet propose en rez-de-chaussée des espaces commerçants loués à des acteurs locaux, et dans un bâtiment conjoint, une maison d’hôtes dont les bénéfices couvriraient les frais fixes pour des ateliers.

Très émue de voir le rêve d’un jeune artiste peintre devenu une réalité à travers le partenariat public-privé, Mme la Ministre de la Culture N’Diaye Ramatoulaye Diallo : « Amadou Sanogo, vous êtes la fierté du Mali, la fierté de la culture malienne et africaine…Merci Total Foundation et ses partenaires d’avoir cru au rêve du jeune Amadou. Ce centre permettra aux jeunes artistes de se concentrer sur la création, de créer un réseau artistique autour du lieu afin de pousser la formation conceptuelle des jeunes artistes et les opportunités professionnelles internationales, créer un espace d’exposition pour leurs œuvres et enfin de créer un réseau de visiteurs afin de mener au travail de médiation à la création contemporaine de mise en réseau des artistes avec des potentiels acheteurs. .. »

