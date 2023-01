Devant les diplomates : Mamou Daffé salué par le Ministre des Affaires Etrangères

C’est sans surprise que le ministre des Affaires Etrangères, Abdoulaye Diop a chaleureusement félicité l’operateur culturel, l’homme de Culture, l’intellectuel, Mamou Daffé pour ses actions salvatrices pour le développement de la culture malienne et au-delà.

Selon le ministre, M. Daffé est un modèle qui a su imposé sa vision de la Culture, son management culturel non seulement au Mali, mais à toute l’Afrique. Au niveau mondial, dans les grands foras, l’homme a su imposer le respect.

Dans son adresse d’ouverture, devant des diplomates, universitaires et Hommes de culture de marque, le chef de la diplomatie malienne a rappelé la conviction de Mamou Daffé : « La culture est le plus grand trésor et la plus grande richesse qui demeurera après l’exploitation de toutes les autres richesses naturelles et minières ».

Il a réitèré ses sincères remerciements à M. Daffé pour avoir mis son magnifique cadre et toutes les commodités nécessaires à leur disposition. « Le complexe Kôrè et les activités artistiques et culturelles majeures qui se tiennent à Ségou font partie de ces initiatives de l’industrie culturelle qui forcent le respect et constituent une source d’émulation », s’est réjoui le ministre Diop.

(Correspondance particulière)

Commentaires via Facebook :