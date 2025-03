Entrepreneuriat culturel : 30 ans d’Ismaïl Ballody

Dans les années 1995, débutait une carrière de l’animateur Ismaïl Ballo dit Ballody à la Radio Guintan. 30 ans, aujourd’hui, à la tête de Prestige Consulting, Ballody inspire. Une conférence de presse animée la semaine dernière au siège de Prestige-Consulting, par ses collaborateurs met les jeunes en concours et compétition pour célébrer les 30 ans de carrière d’Ismaïl Ballo dit Ballody.

Des anciens collaborateurs, des amis et proches d’Ismaïl Ballo dit Ballody, étaient face à la presse pour des témoignages sur l’homme qu’ils estiment aujourd’hui, figure emblématique des médias et de l’événementiel au Mali.

Pour les conférenciers, il est normal de célébrer cette carrière d’Ismaïl Ballody. Une carrière qui a connu des difficultés, des hauts et des bas mais aujourd’hui, à la tête d’une entreprise culturelle qui emploie plus de 70 personnes.

Des témoignages de moments difficiles et des scènes inédites pour parler de l’homme animateur et technicien à la Radio Guintan. Ismaël Ballody, en revenant sur son parcours de technicien radio, animateur, producteur et aujourd’hui, chef d’entreprise, a mis l’accent sur l’importance de soutenir la nouvelle génération.

Pour ce faire, à l’occasion de ses 30 ans de carrière, des concours seront organisés entre les jeunes dans plusieurs domaines.

Les concours porteront sur des documentaires sur la vie de l‘homme, de écrits et aussi des scènes d’imitation de Ballody qu’il faut parvenir à l’équipe d’organisation. Le meilleur prix documentaire remportera 500 000 F CFA et 250 00 F CFA pour la meilleure imitation de l’animateur ou un écrit poétique et le meilleur logo sur les 30 ans de carrière aussi remportera la somme de 250 000 F CFA.

A l’occasion de cet anniversaire, la commission d’organisation des festivités des 30 ans de carrière de Ballody lance un appel à projet culturel. Ballody promet d’exécuter tout projet culturel et de showbiz qui ne dépassera pas deux jours dans les six communes de Bamako (scènes de concerts ou autres).

Le DG de Prestige-Consulting met à la disposition du porteur de projet tous les matériels qu’il faut pour l’événement. Des concerts géants et un diner gala en novembre mettra fin à cette célébration des 30 ans de carrière d’Ismaïl Ballo dit Ballody.

Koureichy Cissé

Commentaires via Facebook :