Hamane Demba CISSÉ, Secrétaire général du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, a présidé le 15 juillet 2022 le vernissage de l’exposition des œuvres d’étudiants et élèves des écoles et galeries d’art du Mali. La cérémonie a eu lieu au Musée national du Mali.

Des étudiants et élèves de l’Ecole supérieure d’ingénierie, d’architecture et d’urbanisme (Esiau), du Conservatoire des arts et métiers multimédia Balla Fasséké Kouyaté, de l’Institut national des arts (INA) et de la Galerie Médina y ont pris part.

Lors de l’exposition, les intervenants ont tour à tour souligné l’importance de la calligraphie dans le patrimoine écrit et sa place dans les manuscrits anciens du Mali. Avant de saluer l’initiative et félicité les écoles et les candidats pour leur participation.

Aussi, des attestations de participation ont été remises aux élèves et étudiants participant à ce programme, financé par le royaume d’Espagne. Ensuite, une visite guidée des œuvres exposées a mis fin à la cérémonie.

A noter que ladite exposition a enregistré la présence, outre du Secrétaire général du ministère en charge de la Culture, celle du chef de Cabinet dudit département, du représentant du chef de Bureau de l’Unesco au Mali, du Directeur national du patrimoine culturel, du Directeur général adjoint du Musée national du Mali, du Directeur exécutif de l’ONG Savama-DCI. Également, celle des responsables des écoles et galeries d’art en carrière. Plusieurs membres du Secrétariat général et du cabinet du ministère en charge de la Culture, mais aussi de plusieurs personnalités du monde de la Culture et de l’Education nationale, ainsi que des élèves et étudiants étaient présents.

A savoir que l’exposition s’inscrit dans le cadre du Programme de réhabilitation du patrimoine culturel et de sauvegarde des manuscrits anciens du Mali dont la mise en œuvre est assurée par la Direction nationale du Patrimoine culturel (Dnpc), dirigée par Moulaye Coulibaly.

Fatoumata Fofana