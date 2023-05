Le titre de cette première présentation des deux artistes des « expositions de Agansi » aurait pu être effectivement, récupération, environnement et beauté, tant les deux artistes choisis, Dramane Toloba et Seydou Traoré partagent ce goût et ont choisi de travailler sur ce registre. Chacun a sa particularité, son talent et ses techniques, mais, tous ambitionnent de faire en sorte que rien ne se perde, mais que tout soit beau !

Massira Touré, artiste plasticienne et promotrice de la plate-forme Agansi a lancé à travers sa plateforme, ‘Les Expositions de Agansi’, le jeudi 18 mai 2023. Il s’agit d’une campagne de communication digitale pour promouvoir les œuvres des artistes plasticiens maliens.

Pour ce projet soutenu par le fonds africain pour la culture ACF, 10 jeunes artistes, majoritairement du conservatoire des arts et multimédias Balla Fasséké Kouyaté, ont été choisis pour présenter leurs œuvres à travers 5 expositions pendant 5 mois, soit deux artistes par mois. Pour le lancement le 18 mai 2023 au siège de Agansi, les œuvres de Dramane Toloba et Seydou Traoré sont présentées physiquement et sur le site web de Agansi sous forme d’expositions virtuelles qui permettront de présenter les œuvres à un public plus large pour une interaction entre le monde virtuel et le monde réel de l’art. Au total 20 œuvres, chacun 10 toiles lors de cette première exposition des « Les Expositions de Agansi ».

Dramane Toloba

Très connu du monde des arts malgré son jeune âge, Dramane Toloba est très doué. A Ségou’Art festival sur le Niger, ses œuvres ont fait sensation aux expositions In.

Dramane a un goût prononcé pour la récupération et le recyclage. Il utilise tout ce qu’il trouve, faisant ainsi un commentaire sur notre société́ consommatrice, le gâchis généralisé et la robotisation du monde.

« La lumière », « la société » aujourd’hui, le définissent le plus. Dans la plupart de ses œuvres, il met en avant le coté lumineux enfoui en chacun, les rôles que jouent les femmes dans la société. Pour lui, chacun peut être une lumière pour l’autre. La lumière étant l’essence de la vie, Toloba se démarque avec ses personnages humanoïdes, mais toujours lumineux avec des teintes radieuses créant un contraste entre des univers.

Dramane Toloba s’est créé une marque de fabrique avec les objets de récupération comme tissu, papier journal, pagnes wax, jeans, carton d’invitation aussi bien arborés dans une symbiose idyllique qui ne laissent presque pas indiffèrent. Si beaucoup ne s’intéressent que maintenant au recyclage, Toloba, lui a eu la chance de grandir dans un environnement encré dans la culture auprès de parents donnant une seconde vie à des objets usés. De culture dogon, une attention particulière est accordée à l’art car tout est sujet de décoration, de sens, de signification, de créativité…

Seydou Traoré

Très peu bavard, Seydou Traoré laisse son pinceau parler pour lui. Il manie plus ses pinceaux que sa langue. Une expression pertinente et égale à la peinture, car l’artiste s’exprime à travers ses œuvres et donne la liberté aux visiteurs de les interpréter comme ils le sentent.

Fasciné par la peinture avec un gout particulier pour la récupération, il participe, à sa manière, à l’assainissement et à rendre son monde plus beau.

« L’environnement », « la valorisation de la nature » et « la protection de la femme » lui parlent le plus depuis qu’il a démarré sa jeune carrière.

C’est donc par cette envie démesurée qu’il fait de la lutte contre la dégradation de l’environnement son combat quotidien. Une lutte qu’il mène à travers la récupération des jeans usés et qui l’a poussé à axer sa technique artistique avec un choix préférentiel pour le collage des tissus sur toile.

Ayant choisi comme support le jean, une matière résistante et universelle pour donner une nouvelle âme aux tissus, plus précisément aux jeans usés pour confectionner des personnages sémi-figuratives.

Seydou y a présenté le thème de la paix. Pour lui, l’art contient et porte des messages pour sensibiliser. Toujours égal à lui-même, il garde sa matière favorite qu’est le jean en faisant du collage sur toile pour continuer sa lutte sur la préservation de l’environnement.

Aminata Agaly Yattara

