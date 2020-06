MC Waraba : Le précurseur du Balini show

Mc Waraba s’illustre depuis plus de 5 ans dans les Balanis show des quartiers populaires de Bamako. Son objectif est de promouvoir la culture malienne à travers des instruments traditionnels et en modernisant les sonorités. Un nouveau Teckno issa est né.

A l’heure où le continent africain explose en matière de production hip-hop et électronique, le rappeur malien Mc Waraba est le pionner du Balani show. Il jouit d’une réputation ni old school ni coureur de mode avec des paroles conscients, d’où sa recette, le mélange du Balafon, Tama, kora et musique électronique. Nappes de synthé tambours, boucles hypnotiques digitales se mêlent au flow du chanteur qui rappe en bambaras.

Ainsi en 2013, il rencontre Dom Peter (high tone) qui l’invitera sur son projet Midnight ravers avec des featuring sur l’album qui débouchera sur une création en 2016 aux Eurokéennes Belfort.

Après le succès de son Album et une tournée en Europe Mc Waraba et son Dj et producteur Gaspa sont rodés pour 2020 et 21 avec son single “Timini” et un nouvel album en préparation chez Blanc Manioc.

Aïchatou Konaré

Commentaires via Facebook :