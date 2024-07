En fin juin 2024, l’ambassadrice des Etats-Unis au Mali et le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme ont présidé la cérémonie de vernissage d’une exposition intitulée «Préservation des traditions textiles partagées des dogons et peuls du centre du Mali».

Offrir aux Maliens une fenêtre sur le riche patrimoine culturel textile du pays, leur permettant d’apprécier sa richesse et sa diversité tout en les sensibilisant aux menaces qui pèsent sur ce patrimoine. Tel est l’objectif visé par l’exposition «Préservation des traditions textiles partagées des dogons et peuls du centre du Mali» dont le vernissage a eu lieu en fin juin dernier en présence de l’ambassadrice Rachna Korhonen et du ministre Andogoly Guindo (Artisanat, Culture, Industrie hôtelière et Tourisme).

Financée par le Fonds des Ambassadeurs pour la préservation culturelle à hauteur de 150 millions de F CFA, cette expo entre dans le cadre du projet «Conservation, revitalisation et valorisation du textile traditionnel au centre du Mali : cas des localités Bandiagara et Djenné». C’est un projet qui met en avant l’utilisation des techniques de création et de production du textile traditionnel pour promouvoir la cohésion sociale et les valeurs culturelles des peuls (Fulani) et dogon du centre du Mali. Au cours du vernissage, l’ambassadeur Rachna Korhonen a souligné l’engagement du gouvernement américain à encourager «le dialogue et la cohésion sociale à travers le patrimoine culturel, ainsi que le soutien des États-Unis à la préservation culturelle et au développement économique au Mali».

Kader Toé

