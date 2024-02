Le Festival Ag’Na, a eu l’honneur de présenter la toute première Cérémonie des Nianan, une manifestation dédiée à rendre hommage aux pionniers et aux légendes du cinéma malien, sénégalais et burkinabè.

Le Centre International de Conférences de Bamako (CICB) a brillé de mille feux lors de la première cérémonie des Nianan, une célébration dédiée au cinéma. La soirée tenue à l’Esplanade du CICB, a été marquée par des moments forts et des festivités mémorables.

Piloté par Fousseiny Diakité et Mani Ansar, l’événement a revêtu une importance particulière en mettant à l’honneur des anciens du cinéma malien, Sénégalais et burkinabè, véritables pionniers qui ont contribué à l’épanouissement de l’industrie cinématographique.

La soirée a débuté par une montée des « marches prestigieuse des étoiles » digne des plus grands festivals de cinéma, où les invités d’honneur, les acteurs, les réalisateurs, les producteurs et les autres professionnels du cinéma ont été accueillis avec des applaudissements chaleureux et des flashs crépitants des photographes.

Ensuite, les convives ont eu l’occasion de se retrouver lors d’un somptueux cocktail dinatoire, offrant une ambiance conviviale et l’occasion parfaite d’échanger des anecdotes sur l’industrie cinématographique en général. L’occasion était bonne pour certains qui se faire des accolades après s’être perdu de vue depuis des dizaines d’années. Plusieurs générations du 7e art des vieux au moins vieux en passant par les jeunes se sont congratulés pour les efforts consentis dans leurs disciplines respectives. « Grace à cette cérémonie des Nianan que je rencontre et échanger avec des jeunes comédiens et acteurs de cinéma. C’est l’occasion pour moi de prendre des contacts », a confié Daouda Fall, réalisateur sénégalais, présent à la cérémonie.

La partie centrale de la soirée a été la cérémonie de remise des trophées et des attestations, où les acteurs du cinéma malien, sénégalais et burkinabè ont été récompensés pour leur talent, leur dévouement et leur contribution exceptionnelle à l’art cinématographique. Les lauréats ont été honorés sur scène, sous les acclamations du public, et ont reçu leurs trophées avec fierté et émotion.

Parmi ceux qui été honorés à travers des trophées figurent, Sembene Ousmane, Sotigui Kouyaté, Souleymane Cissé, Cheick Oumar Sissoko.

Des réalisateurs visionnaires, des acteurs et actrices talentueux, des scénaristes inspirés, des producteurs audacieux et d’autres professionnels du cinéma ont ainsi été honorés pour leur travail remarquable et leur influence durable sur la scène cinématographique. Ils ont reçus des attestations d’honneur. Il s’agit de : Fatoumata Coulibaly dite FC, Habib Dembélé plus connu sous le sobriquet Guimba, Fatoumata Diawara dite Sia, Bakary Ouattara, Sousouba Kouyaté, Yacouba Kébé du Groupe Arc-en-ciel. Les défunts Maimouna Helène Diarra, Michel Sangaré et Kandioura Coulibaly n’ont pas été oubliés dans la donation des attestations. Invisibles parfois, les techniciens qui constituent également un maillon du cinéma ont reçus des attestations. Dans ce lot figure Bakary Sangaré dit Glass, Yiriyé Sabo et Mamadou Lamine Touré du CNCM. Dans le lot des comédiens, AG’NA a décerné des attestations à des comédiens : Maimouna Doumbia, Hamadou dit Bolobo Kassogué.

Les lauréats ont exprimé leur gratitude pour cette reconnaissance, tout en exprimant leur engagement à continuer à œuvrer pour le rayonnement du cinéma malien, tant sur la scène nationale qu’internationale.

La cérémonie a été l’occasion pour les générations actuelles de cinéastes et d’artistes de rendre hommage à leurs aînés, de renouer avec l’histoire riche et fascinante du 7è Art et de célébrer l’héritage culturel et artistique qui leur a été légué.

En résumé, la première cérémonie des Nianan a été une occasion exceptionnelle de célébrer et de valoriser les anciens du cinéma, de rendre hommage à leur contribution indélébile à l’industrie cinématographique de leur pays, et de souligner l’importance de préserver et de promouvoir cet héritage culturel pour les générations futures.

Il faut noter que la cérémonie des Nianan fait référence au Nianan koulou à Koulikoro. Donc l’activité selon Fousseyni Diakité, co-promoteur de AG’NA est conçue « dans le cadre de son engagement en tant qu’incubateur et accélérateur de l’industrie cinématographique malien. Cette initiative, affirme M. Diakité vise à favoriser les interactions entre les différents acteurs du secteur, tels que les producteurs, réalisateurs, techniciens, comédiens, costumiers, décorateurs ainsi que les partenaires techniques et financiers ».

Yaye Astan Cissé

Commentaires via Facebook :