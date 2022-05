Le sous-préfet de la sous préfecture de kangare (Sélingué), Mme Tangara Salimata Camara, a procédé, le vendredi 13 mai 2022, à l’espace Club Sankarani, au lancement officiel de la première semaine culturelle de Sélingué. Le Maire de la Commune rurale de Kangare, Okobara Kodio, la jeunesse de Sélingué, avec à sa tête, Broulaye Doumbia, les populations de Kangare, ont pris massivement part au lancement pour être des témoins. Organisées par Talbico marketing de Habib Tall, en tandem avec la jeunesse de Sélingué et le soutien, l’accompagnement de taille d’Orange qui a mis le paquet en tant que sponsor officiel, l’objectif visé par ces journées culturelles de Sélingué, est de contribuer à la promotion de la culture, de l’économie locale, au resserrement des liens de convivialité, d’entente et de solidarité entre les communautés de Sélingué et les populations des autres cercles voisins: Bougouni, Yanfolila, Kangaba. En somme, dit le sous-préfet de Kangare, continuer à faire de Sélingué une destination touristique majeure de l’Afrique de l’Ouest; participer au renforcement de la cohésion et la stabilité sociale

Mme Tangara a d’entrée reconnu toute l’importance de la culture dans un pays comme le Mali confronté à de multiples défis à relever comme la crise sécuritaire, les sanctions, la crise du COVID-19, etc. Au Mali, la culture joue un rôle déterminant dans la vie de la communauté au moment où le pays est confronté à de nombreux défis. Il devient nécessaire de faire de la diversité culturelle malienne une force pour le changement en faveur de la cohésion sociale et du développement. “Cette Semaine « Journées culturelles » s’inscrit en droite ligne dans la dynamique de la reconstitution d’un nouveau Mali (Mali-Koura) largement exprimé par les plus hautes autorités et l’ensemble des forces vives maliennes”, a déclaré le sous-préfet de Kangare. L’objectif de cette semaine culturelle, a ajouté Mme Tangara Salimata Camara, est de contribuer à la promotion de la culture et de l’économie locale, au resserrement des liens de convivialité, d’entente et de la solidarité entre les communautés de Sélingué et les populations des autres cercles voisins, à savoir Bougouni, Yanfolila, Kangaba. En d’autres termes, a ajouté le sous-préfet, contribuer à faire de Sélingué une destination touristique majeure de l’Afrique de l’Ouest; participer au renforcement de la cohésion et la stabilité sociale. Pour terminer son intervention, Tangara Salimata Camara a remercié vivement les initiateurs de cette Semaine culturelle pour le bonheur des populations de Sélingué.

Habib Tall, promoteur de la semaine culturelle de Sélingué a justifié les raisons de la tenue de cette semaine à la population venue nombreuse prendre part à l’ouverture des activités. “On est là pour la semaine culturelle de Sélingué. Étant très fréquent à Sélingué, la jeunesse m’a demandé de venir reprendre ce qui existait, qu’était le festival international de Sélingué. J’ai donc pris contact avec la jeunesse de Sélingué , nous avons essayé, après réflexion, de mettre quelque chose en place un peu différent du festival international de Sélingué. On s’est entendu sur la semaine culturelle. C’est fait un peu dans la précipitation, mais on va essayer de s’améliorer au fur et à mesure”, a expliqué Habib Tall. Il n’a pas manqué de rappeler le rôle important que joue Orange Mali dans cette semaine en tant que sponsor officiel. Nous remercions encore la société Orange Mali sans laquelle il faut le dire, ladite semaine n’aurait jamais eu lieu. Par ailleurs, a souhaité Habib, nous comptons encore sur l’apport d’Orange Mali, son accompagnement, son effort à nos côtés, pour pouvoir continuer à fêter cette semaine culturelle tous les ans. Pour terminer, Habib Tall a précisé :” Je ne cherche personnellent rien dans cette affaire de semaine. Mais étant un ancien travailleur d’Orange Mali, sachant qu’entre Orange Mali et Sélingué il y a un histoire d’amour depuis 2005 (quand orange est venu fêter les journées festives pour le personnel”. “Orange avait donc semer ses fruits ici. C’est quand les fruits ont commencé à mûrir que la relation s’est estompée. Et quand j’ai été approché par les jeunes d’ici, j’ai pensé à faire revivre cette flamme qu’Orange Mali avait commencé à allumer. En plus, je vous signale aussi que l’arrivé de cette semaine à sélingué va permettre d’aider les populations économiquement à pouvoir joindre les deux bouts”, a fait savoir Habib Tall.

Avant, le président de la jeunesse de Sélingué, Broulaye Doumbia, a donné des justifications sur le retour d’un événement sur les valeurs culturelles de la contrée. “Autre fois à Sélingué, tous les villages se rencontraient sur un espace pour une démonstration des valeurs culturelles. Mais tout cela a disparu au fil du temps. En amenant aujourd’hui la semaine culturelle pour nous faire revivre les cultures, traditions anciennes, nous, jeunes de Sélingué, ne pouvons que nous réjouir de cela. Cela est une très bonne chose pour nous. C’est la raison pour la quelle nous ne pouvons que nous réjouir de l’idée et de promettre de s’impliquer fortement pour sa réussite, son succès, afin de nous permettre de retourner à la source. En relançant donc cette identité perdue Habibou Tall et Orange nous redonnent notre identité culturelle. Nous sommes émus et seront reconnaissants à leurs endroits”, a déclaré Broulaye Doumbia.

HADAMA B. FOFANA.

ENCADRE SUR ORANGE MALI

En tant que sponsor officiel de l’événement de la semaine culturelle de Sélingué, Orange Mali a mis le paquet aux côtés des initiateurs de cette première édition pour relever le défi de l’organisation.

Orange Mali a décidé d’accompagner la semaine culturelle de Sélingué, dit Kadia Makadji, chargée de sponsoring événementiel à Orange Mali, car tout le monde sait qu’Orange est sponsor officiel des grands évènements, des festivals, des concerts et tout ce qui concerne la culture. Du coup, a jouté Kadia Makadji, nous sommes à Sélingué dans le cadre de cette premiere édition des journées culturelles de Sélingué. Sur cet événement, a indiqué Makadji, tout au long de la semaine, Orange Mali va faire énormément d’activités. Nous avons des animations commerciales dans la ville de Sélingué où nous avons amené des rappeurs de Bamako qui vont s’associer aux rappeurs locaux pour jouer et faire vibrer les gens. Nous avons aussi une tombola d’orange money qui concerne les gens qui s’inscrivent sur le QR code orange money. Les gagnants peuvent aller jusqu’à 50000 FCFA de cadeau. Il y a des dépôts de 100 000 FCFA et autres. Nous avons aussi nos vendeurs qui sont là. Il y a tous les produits Orange. Du niveau du stand également, nous avons installé la roue Orange money où, quand un client effectue une action sur Orange ici, il a la chance de tenter sa chance sur la roue. Il a la chance de gagner plusieurs cadeaux. Orange Mali, en contre partie, gagne en visibilité dans la Ville de Sélingué. “Pour plus de participation à la semaine, dit Makadji, on a fait de notre mieux pour communiquer largement sur l’événement. On a mis le hallo- hallo- en action. C’est un véhicule qui est en marche depuis le mardi dernier et qui sillonne la ville de Sélingué pour informer largement les populations de l’évènement. Nous avons, en plus des communications sur les réseaux sociaux”, a expliqué longuement, Mme Kadia Makadji.

HADAMA B. FOFANA

Commentaires via Facebook :