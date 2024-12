Projection de “African Glory” par canal : Un film documentaire qui retrace le parcours de l’explorateur mandingue Aboubacar II

Le Groupe Canal+ au Mali, en partenariat avec la maison de production audiovisuelle “LBDLB” a organisé le mardi 10 décembre dernier, à l’Institut français de Bamako, la projection en avant-première du film documentaire “African Glory” du réalisateur français Thierry Bugaud et de l’artiste musicien Cheick Tidiane Seck. Ce film de 54 minutes retrace le parcours de l’explorateur mandingue Aboubacar II qui avait entrepris de traverser l’Atlantique 180 ans avant Christophe Colomb.

La projection s’est déroulée en présence de Moussa Fané, chef de cabinet du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Cheick Tidiane Seck, artiste musicien et producteur associé du film, Moussa Amadou Cissé, responsable communication du Groupe Canal+ au Mali, Abdrahamane Sylla, ancien ministre, Modibo Kane Kéita, membre de l’Association “Masaréna”, Ibrahim Bakary Soumano, communicateur traditionnel, ainsi que plusieurs universitaires maliens.

Ce film documentaire nous plonge dans l’histoire méconnue du roi Aboubacar II qui avait entrepris de traverser l’océan Atlantique 180 ans avant l’explorateur génois (Italie) Christophe Colomb. Dans “African Glory”, le réalisateur essaye de lever un coin du voile sur cette épopée et nous invite à poser des questions sur l’histoire du monde.

Cheick Tidiane Seck, producteur associé du film, a expliqué qu'”African Glory” est un film documentaire qui parle du voyage de l’explorateur mandingue Aboubacar II vers l’Amérique. “Il y a des années, j’ai essayé de convaincre Thierry Bugaud, qui est un grand réalisateur de documentaires afin que nous puissions faire un film sur l’histoire d’Aboubacar II.

Après des années de réflexion parce que notre version sur la découverte de l’Amérique contredit celle des Occidentaux, Thierry Burgaud a accepté de faire ce film documentaire sur le parcours de l’empereur mandingue. Dans la réalisation, il s’est inspiré des écrits de Youssouf Tata Cissé et de Djibril Tamsir Niane. Ce film documentaire a déjà fait le tour de plusieurs festivals et remporté des prix. Au mois de mai dernier, le film a été projeté à l’Unesco, à l’occasion de la Semaine africaine”, a-t-il précisé.

Moussa Amadou Cissé, responsable communication du Groupe Canal+ au Mali, a indiqué que ce film redonne à l’Empire mandingue sa juste place dans l’histoire, celle d’un empire puissant, en expansion, riche d’un point de vue économique, culturel et scientifique. “Nous avons décidé d’accompagner les réalisateurs de ce film documentaire parce que c’est un projet qui met en valeur la culture africaine dans sa globalité et la culture mandingue plus précisément. Au Mandé, nous avons accueilli de grands empereurs et il était très important pour nous d’accompagner un projet qui valorisait la culture et l’identité mandingue. Déjà, nous avons accompagné ce film dans sa production et dans sa diffusion à travers une tournée africaine qui va commencer ici à Bamako”, a-t-il ajouté.

Mahamadou Traoré

Commentaires via Facebook :