Le Pr Mamadou Babou NIANG est l’un des rares africains, détenteurs des Pouvoirs et Savoirs Ancestraux, qui luttent afin que les richesses culturelles et traditionnelles d’Afrique puissent être reconnues et pérennisées. Et sa démarche est atypique, dans la mesure où, depuis son jeune âge, il a pris faits et causes pour la valorisation des Cultures Africaines Ancestrales. Il séjourne actuellement en Côte d’Ivoire.

Pour mener à bien sa mission de reconnaissance et de pérennisation des Cultures Africaines, cet érudit des sciences occultes a choisi de procéder par des croisades de restauration à travers toute l’Afrique, pour expliquer et enseigner les savoirs et connaissances propres à l’Afrique ancestrale. Alors que le cela fait plus de quarante(40) ans qu’il est engagé pour mener à bout cette noble lutte. C’est d’ailleurs, à juste titre que plusieurs pays lui ont décerné des prix et attestations de reconnaissance.

C’est notamment le cas des plus Hautes Autorités de la Transition malienne qui lui ont reconnu le mérite du défenseur des traditions et cultures africaines, en le nommant TRÉSOR HUMAIN VIVANT. Pr Babou Niang est incontestablement parmi les hommes qui ont marqué (ou qui sont en train de marquer) l’histoire du monde des mystères et traditions en Afrique. En réunissant durant plus 15 joursen février 2024, tous les Rois et détenteurs des secrets de plusieurs pays à Bamako en République du Mali, , une première en Afrique, Pr Babou Niang est un homme qu’il faut respecter et féliciter. Car son exploit est du jamais vu au Mali, ni ailleurs en Afrique.

Au cours de ses croisades, le Pr Babou NIANG anime des conférences pour expliquer et démontrer de nombreuses formes de Savoirs et Pouvoirs Mystiques qui existent dans le monde. Il qualifie aisément certains comme des Magies. Mais aussi, il catégorise les Pouvoirs et Savoirs de façon précise, en les définissant. Ainsi, lors de ces conférences, il explique ce que sont : la Magie Noire, la Magie Rouge et la Magie Blanche et forme de nombreuses populations africaines sur ces sciences occultes. À la faveur de ses connaissances occultes, le Pr Babou NIANG démystifie, traite les maux et guérit les malades.

Il est actuellement en Côte d’Ivoire où il est en train d’animer une série de conférences, dans plusieurs régions et villes du pays. Dans son calendrier, bien rempli, y figurent les villes de Korhogo, Daloa, Bouaké, Man et San-Pedro. Évidemment, il a déjà réussi sa conférence de Korhogo. Le cap serait mis sur la ville Daloa. Il faut noter que son séjour ivoirien se passe déjà très bien. Accueilli avec honneur et dignité par les autorités administratives et traditionnelles, le Pr Babou NIANG est en train de bien mener ses croisades. Il pourra sûrement séjourner en Côte d’Ivoire avec sa délégation, pendant au moins un mois, pour animer assez de conférences dans toutes les régions et villes citées.

Ce grand détenteur de Pouvoirs et Savoirs (connaissances) Mystiques, est vraiment un modèle qui mérite d’être davantage soutenu et appuyé, pour la pérennisation des Us, Coutumes et Traditions de l’Afrique. Nous lui souhaitons donc plein succès et bon séjour en Côte d’Ivoire. Quoiqu’il en soit, c’est l’Afrique qui gagne !

Monoko Toaly

Commentaires via Facebook :