Prospecteur et conservateur de manuscrits, le président de la fondation Mamma Haidara et président exécutif de l’ONG SAVAMA-DCI, Abdel Kader Haïdara, 59 ans, est un natif de Tombouctou. Passionné de manuscrits depuis sa tendre enfance, il s’attache à les sauvegarder et les valoriser pour la défense de la culture islamique.

Installé dans un fauteuil derrière son bureau, Abdel Kader Haïdara nous accueille en souriant, le Coran dans les mains, vêtu d’un boubou blanc et coiffé d’un bonnet noir. SAVAMA DCI, explique-t-il, est une ONG créée pour la sauvegarde et la valorisation des manuscrits anciens pour la défense de la culture islamique.

Les manuscrits anciens : voilà la source d’inspiration recommandée par notre interlocuteur qui se réfère à sa propre expérience, acquise lorsqu’il travaillait au Centre Ahmed Baba de Tombouctou. Dans cette institution qui tire justement sa renommée de la collecte et de la sauvegarde des manuscrits, Abdel Kader Haïdara fut, pendant plus de 15 ans, l’un des principaux prospecteurs grâce à son expertise et à son entregent. Il a, en effet, réuni tous les possesseurs de manuscrits anciens de la Cité mystérieuse pour les convaincre de déposer leurs précieux grimoires au Centre pour y être protégés. L’initiative n’a pas été toujours bien accueillie et certains propriétaires ont préféré stocker leurs biens chez eux même lorsqu’ils ne disposaient pas des moyens de les conserver correctement.

Abdel Kader Haïdara a donc changé son fusil d’épaule pour s’associer à de nombreux détenteurs de manuscrits et créer en 1996 l’association SAVAMA-DCI toujours dans le but de sensibiliser à la protection de ce patrimoine tombouctien. Au départ, souligne-t-il, la sensibilisation a bel et bien fonctionné avant que les difficultés n’entravent la bonne marche de l’association. Faute de moyens, SAVAMA-DCI a changé de statut en 2005, pour devenir une ONG.

Un changement salvateur qui a apporté à Abdel Kader Haïdara et aux autres membres de l’ONG la collaboration et les moyens de travailler concrètement à la préservation des manuscrits anciens : nettoyage, mise en page, classement, catalogues, construction de bibliothèques à Gao et environs et dans des quartiers de Tombouctou, Djenné et Ségou. La vocation de SAVAMA-DCI, confirme son président exécutif, est de faire la collecte, l’identification, la valorisation, la conservation physique et numérique des manuscrits anciens et de créer des activités d’exposition au Mali et à l’étranger.

Sensible au contexte auquel le Mali fait face actuellement, ladite ONG a sélectionné six manuscrits qui traitent de la tolérance, la paix, la réconciliation et la bonne gouvernance pour servir de source d’inspiration et de réflexion. En 2022, SAVAMA DCI a traduit ces six manuscrits et en a fait imprimer 1000 exemplaires. Cette année, elle s’est attachée à vulgariser ces traductions en organisant de nombreuses conférences pour que le public puisse connaitre le contenu des documents et s’en servir pour alimenter le débat sur la sortie de crise.

Plus classiquement, SAVAMA DCI organise des formations sur la prospection, le classement et la conservation des manuscrits en relation avec de nombreuses institutions, notamment l’institut des Hautes Études et de Recherche Ahmed Baba de Tombouctou. A l’étranger, elle a participé à un atelier de formation à la conservation des manuscrits à la Bibliothèque nationale d’Allemagne et à une session similaire en Afrique du Sud.

Cet emploi du temps fourni n’empêche pas Abdel Kader Haïdara d’écrire sur son domaine de prédilection. Il est ainsi l’auteur ou le co-auteur de nombreux articles et catalogues.

Mais ses articles abordent aussi d’autres sujets importants. Ainsi “The transsaharan Book Trade, manuscrit culture Arabic literacy and intellectual history in muslim Africa” traite-t-il des grandes bibliothèques de Tombouctou (2011). Sur ce chapitre, il faut aussi noter le catalogage de 1100 manuscrits de la bibliothèque Al-zayniyya de Boujbeyha en deux volumes, publiés en 2006 par la Fondation Alf-Furqan.

L’expert en manuscrits anciens a participé à des expositions dans plusieurs pays, par exemple en Ethiopie en marge de la Conférence internationale sur la préservation des manuscrits en Afrique, au Nigeria, aux Etats-Unis, au Maroc, à Paris, Genève, Bruxelles, Luanda, Dubaï et en Libye. Pour autant, Abdel Kader Haïdara n’abandonne pas ses occupations premières et continue de faire de la prospection dans presque toutes les villes du Mali et aux frontières du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie et de l’Algéries.

Cette intense activité experte a été récompensée en 2015 par la médaille de chevalier de l’Ordre National du Mali. Abdel Kader Haïdara est aussi lauréat du prix de la Fondation allemande pour l’Afrique pour avoir été l’initiateur et le coordinateur principal des opérations secrètes d’évacuation des manuscrits de Tombouctou vers Bamako au moment de l’occupation de la ville de Tombouctou par des groupes armés (2012-2013). Cette exfiltration a permis le sauvetage de 95% des manuscrits.

