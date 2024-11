« La formation professionnelle par apprentissage : Une voie pour accompagner les jeunes vers l’insertion professionnelle », tel est le nouvel ouvrage publié par Mohamed Sogodogo, spécialiste en question de formation professionnelle.

Dans ce livre, présenté le week-end passé à Bamako, l’auteur retrace son parcours au ministère de l’Entrepreneuriat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, l’épineuse question de l’insertion professionnelle des jeunes. Mohamed Sogodogo , qui a passé plusieurs années à traiter les questions d’emplois au service du Mali, propose un changement de paradigme. En bref, il invite les autorités à repenser à la formation professionnelle, en la transformant en véritable levier de qualification, alignée aux réalités de l’économie et de la société. L’auteur veut qu’on inscrive l’apprentissage au cœur de tout l’écosystème de l’éducation ou de l’évolution de la société malienne. Il y fait la corrélation entre la formation professionnelle avec plusieurs secteurs économiques tels que l’agriculture, l’artisanat et les technologies et invite les autorités à y faire ces secteurs un moteur d’insertion des jeunes en permettant d’acquérir des compétences .

Il poursuit son raisonnement en invitant les entreprises à occuper une place de choix dans l’apprentissage des jeunes. Selon lui, il est indispensable de bâtir des partenariats solides entre les entreprises et les institutions de formation. Cela permet de proposer des stages, des formations pratiques, et des emplois adaptés aux réalités du marché du travail. Il évoque aussi la nécessaire question d’institutionnalisation de la formation professionnelle par apprentissage. Ce faisant, il plaide pour un soutien financier accru et des réformes qui renforceront non seulement le ministère de l’entreprenariat national, de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que les structures qui relèvent de lui. Enfin l’auteur pense pour une perspective entrepreneuriale pour les jeunes. Il plaide pour soutenir les jeunes dans la création de micro-entreprises afin de leur permettre non seulement de stimuler l’économie locale mais aussi de favoriser des initiatives durables. En bref, l’ouvrage de Mohamed Sogodogo est un appel à repenser notre système de formation professionnelle, en prenant en compte les réalités socio-économiques du Mali et les aspirations de sa jeunesse.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

