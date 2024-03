Au-delà des prix de la glace : reconnaître les efforts de stabilisation du Mali

Face à la hausse des prix de la glace durant le mois sacré du Ramadan, une situation qui suscite un vif débat au Mali, il est crucial de reconnaître les efforts considérables des autorités de la transition pour stabiliser le pays. Malgré les défis, le gouvernement, sur instruction du colonel Assimi Goïta, s’engage fermement pour le bien-être des Maliens, soulignant l’importance de l’unité et du soutien collectif dans ces moments cruciaux pour l’avenir de la nation.

Dans le contexte actuel du Mali, marqué par des défis considérables tant sur le plan sécuritaire qu’économique, l’épisode récent lié à la hausse des prix de la glace, liée à la rareté due au délestage, durant le mois sacré du Ramadan a suscité des réactions diverses au sein de la population. Cette situation, caractéristique de problèmes plus profonds de gestion des ressources et de solidarité communautaire, met en lumière une réalité complexe que les Maliens vivent au quotidien. Toutefois, cette circonstance ne doit pas occulter les efforts considérables que déploient les autorités de la transition pour stabiliser et améliorer les conditions de vie dans le pays.

Détermination à poser les bases d’un Mali plus stable et prospère

Le Mali, sous la houlette du colonel Assimi Goïta et de son gouvernement, s’emploie à relever les défis hérités de décennies de mauvaise gestion et de circonstances extérieures défavorables, telles que l’insécurité régionale exacerbée par le terrorisme. Les efforts de la transition pour stabiliser la fourniture d’électricité, essentielle pour le quotidien des Maliens et pour le développement économique, méritent d’être reconnus et soutenus. De plus, l’assistance humanitaire fournie par le président de la transition, notamment la distribution de kits alimentaires pendant le Ramadan et le Carême, témoigne d’une volonté d’apporter un soutien concret aux populations les plus vulnérables.

Au-delà de ces initiatives immédiates, le gouvernement travaille également à stabiliser les prix des produits de première nécessité, une mesure cruciale pour assurer l’accessibilité alimentaire à tous les Maliens. Ces actions gouvernementales, dans un contexte économique et sécuritaire difficile, montrent une détermination à poser les bases d’un Mali plus stable et prospère.

Construire un avenir mérité

Il est essentiel pour les Maliens de se retrouver autour de l’essentiel, reconnaissant ainsi que les défis actuels requièrent une solidarité et une unité sans faille. La période de transition que traverse le pays est une opportunité de bâtir un avenir meilleur, fondé sur une souveraineté pleine et entière et sur le bien-être de tous ses citoyens. Les critiques constructives sont nécessaires, mais elles ne doivent pas occulter les progrès réalisés ni miner les efforts de ceux qui travaillent, jour après jour, à l’amélioration des conditions de vie au Mali.

Le chemin vers la paix, la sécurité et la prospérité est semé d’embûches, mais avec un engagement commun pour le soutien des autorités en place et pour l’unité nationale, le Mali peut surmonter ses défis actuels. C’est dans l’union autour de l’essentiel que les Maliens trouveront la force de construire l’avenir qu’ils méritent. Encourageons et soutenons nos autorités dans leur mission de transition vers une nation plus forte, unie et souveraine.

Une contribution de Fatoumata H TOURE

