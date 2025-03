By

MAGGI célèbre les femmes pour leur engagement quotidien en faveur du bien-être de leurs familles.

A travers l’initiative « MAGGI PISSANCI », la marque offre l’opportunité aux millions de femmes au Burkina Faso, au Mali et au Niger de repartir avec de nombreux lots offerts, jusqu’au 31 mars 2025.

“MAGGI est un partenaire crédible pour ces millions de femmes commerçantes et consommatrices. Depuis de nombreuses années, elles font confiance à la qualité des bouillons MAGGI. Nous tenons à les célébrer à juste titre en sortant le grand jeu et en offrant des voitures, des motos scooters et bien d’autres lots importants”, a indiqué Arouna KOARA, responsable de la marque MAGGI pour ces 3 pays.

La promotion « MAGGI PISSANCI », ce sont plus de 730 gros lots à partager et des milliers de gadgets à gagner pour chaque participation.

Cette promotion commerciale offre la possibilité à toutes les femmes qui fréquentent les marchés et forains de se procurer les bouillons MAGGI et de bénéficier instantanément de gadgets aux couleurs de la marque mais aussi de repartir avec un ticket tombola leur donnant la chance de gagner un gros lot après chaque tirage.

Malgré les défis auxquels elles font face, ces femmes font preuve d’une résilience remarquable afin de continuer à veiller sur les ménages. “Elles croient en la qualité de nos bouillons et en leurs apports nutritionnels. Notre engagement est de garantir que chaque tablette ou cube MAGGI qui passe à la casserole ou sur les grillades tienne sa promesse : celle d’offrir les apports nutritionnels adéquats et le bon goût des ingrédients familiers pour les consommateurs.” a déclaré Omaro KANE, directeur de la communication de Nestlé au Burkina Faso, Mali et Niger.

La promotion « MAGGI PISSANCI » est déployée conjointement dans tous les marchés des grandes villes et des contrées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Elle connaît déjà un grand engouement depuis son lancement et très bientôt, la marque espère retrouver les femmes au volant des voitures qu’elle offre.

Nestlé tient à maintenir une relation de proximité avec les consommateurs. Nous sommes ouverts à recueillir leurs expériences avec nos différents produits. Au Burkina Faso, Mali comme au Niger, Nestlé joignable par WhatsApp au +226 57 99 16 16.

À propos de Nestlé au Burkina Faso :

MAGGI une marque de Nestlé, leader mondial de l’industrie alimentaire.

Depuis plus de 150 ans, Nestlé œuvre à offrir aux consommateurs des produits de qualité et à soutenir les communautés locales. Nous croyons en la force d’une bonne alimentation pour améliorer la qualité de vie de tous aujourd’hui, ainsi que celle des générations futures. Nous sommes présents au Burkina Faso depuis 2009 et contribuons à créer de la valeur pour les consommateurs et les communautés.

