Contribution : Dénonciation des manœuvres malveillantes de l’Algérie dans le conflit malien

En tant que Secrétaire général du CDP MALI KURA, je me fais le devoir de dénoncer avec la plus grande fermeté l’implication pernicieuse de l’Algérie dans le conflit qui déchire notre cher Mali.

L’Algérie, sous le masque de la médiation, joue un double jeu dangereux, s’affichant aux côtés des groupes terroristes tout en tentant désespérément de faire prévaloir un accord, celui d’Alger, dénoncé par toutes les parties concernées pour son inadaptation et son inefficacité.

Ce qui est encore plus préoccupant, c’est l’attitude récente de l’Algérie au Conseil de sécurité de l’ONU, où elle a tenu des propos ouvertement hostiles à l’égard du Mali. Ces déclarations sont révélatrices de ses véritables intentions : fragiliser notre pays et prolonger une situation d’instabilité dont elle cherche manifestement à tirer profit.

Je tiens à rappeler à l’Algérie que le Mali n’oublie pas son rôle historique lors de sa lutte pour l’indépendance. Notre pays a soutenu, de manière fraternelle, la quête de liberté du peuple algérien. Cependant, il est déplorable de constater aujourd’hui que l’Algérie, au lieu de renforcer les liens de solidarité entre nos deux peuples, s’engage sur la voie de la déstabilisation de notre nation.

Les conséquences de ces agissements malveillants sont claires : une déstabilisation continue de la région, un soutien implicite aux forces du mal, et une atteinte grave à la paix et à la sécurité du Mali. Mais l’Algérie ferait bien de se souvenir que les aspirations à l’autodétermination, comme celles des Kabyles en son sein, sont un écho du passé qui pourrait se retourner contre elle. Il est donc dans l’intérêt de l’Algérie de revoir sa position avant qu’il ne soit trop tard.

J’appelle enfin tous les pays africains à rester vigilants et à se montrer forts face à ces ingérences qui ne visent qu’à affaiblir notre continent. La souveraineté et l’intégrité de chaque nation africaine doivent être défendues avec la plus grande détermination. Ensemble, nous devons rejeter toute tentative de division et soutenir les efforts en faveur d’une paix juste et durable pour le Mali et pour toute l’Afrique.

Le Mali est résilient. Nous ne nous laisserons pas intimider. Nous restons fermement engagés à protéger notre peuple, notre territoire, et notre souveraineté, et nous ferons face à toute tentative de déstabilisation, d’où qu’elle vienne.

Moussa Tembely/Secrétaire général/CDP MALI KURA

