Crise politique au Sénégal : De la médiation malienne à la crise socio-politique sénégalaise

D’une dette morale et de sang contractée par le Mali lors de la crise sociopolitique et militaire de 2012 et durant tout le jalonnement historique de l’antiquité à nos jours en passant par la renaissance, de l’empire du Mali, le Djolof, le Sosso, la pénétration coloniale, la colonisation, le Dakar-Niger, le tirailleur sénégalais, de Saint Louis à l’éphéméride Fédération du Mali, le Sénégal et le Mali deux (02) pays qui vivent en intelligence dont l’un serait la continuité de l’autre, complices et ayant en commun beaucoup similitudes et d’organisations sous régionales: OMVS, UEMOA, CEDEAO et UA et autres.

Pour rappel, le Mali aurait beaucoup joué dans la médiation Mauritano-Sénégalaise dans les années 80 sans oublier le fait que lors de la crise au Nord Mali, à titre symbolique et de solidarité, le Sénégal serait parmi les premiers à mobiliser des troupes en direction du Mali.

Nous n’avons pas aussi oublié l’intervention du Président Macky Sall dans la crise malienne de 2012 lors du coup d’État où il serait à la base du départ du Président Amadou Toumani Touré vers le Sénégal. Il aurait dit qu’il serait venu chez lui, chercher ATT son frère…

Au-delà du bon voisinage, du bon commerce, nous avons été plusieurs à être formés au Sénégal, à beaucoup bénéficier de la Téranga, à fonder des familles, à beaucoup bénéficier de la solidarité de ce charmant peuple qui en réalité avec le Mali ne font que Un.

Les Sénégalais, qui vivent en terre Malienne, partagent avec nous la même communauté, et de cela, j’ai pu me rendre compte au Sénégal, des Sénégalais se réclamant Maliens en leur corps défendant.

J’ai été personnellement surpris du répondant de beaucoup de cadres maliens avec leurs homologues sénégalais, qui collaborant ou correspondant en toute fraternité et franchise.

Personnellement, à Dakar, j’ai été adopté comme beaucoup d’autres, par le voisinage qui était beaucoup plus regardant et attentif sur nos conditions de vie. À midi et au diner, je pouvais me retrouver avec beaucoup d’assiettes dont je faisais profiter d’autres étudiants étrangers.

J’ai eu une mère adoptive répondant au nom de Begeurise N’Deye Faye à la gueule Tapée qui n’a pas voulu en son temps qu’on égorge les moutons de l’Aïd el Kebir sans que je ne vienne de la mosquée, où j’attendais la Fatiha et l’immolation du mouton de l’imam. J’ai eu l’honneur et la chance de beaucoup bénéficier de la fraternité des célébrités de la mode comme Eva Tra et sa sœur Penda Diop dite Mimi Traoré, stylistes top model, actrices de cinéma, animatrices télé avec qui je déjeunais tous les jours, et beaucoup d’autres comme le corps professoral dont le Pr Moustapha Sarr, cardiologue de son Etat, mon Maître qui m’a beaucoup coaché et dont je ne cesserais de remercier.

Ceci pour dire que le Mali a de la famille au Sénégal, les Sénégalais.

Aux autorités Maliennes, ne laissons pas le Sénégal brûler, se consumer sur un bûcher d’adversité politique et de repli identitaire et avec toutes les excuses, de la malice qui ne va jamais payer.

Nous aurions voulu que le Ministre Abdoulaye Diop se saisisse de la question avec l’aval des autorités pour commettre rapidement des mandataires constitués de l’ambassadeur du Mali, assistés de Maliens de cœur comme SE Cheick Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal et probablement M. Boubacar Ttaoré dit Tra, ancien de la Coopération Internationale du Sénégal, originaire comme Macky SALL de Fatick, et conjoint de notre compatriote Awa Mahamane Touré, fille de l’ancien ministre des Sports des années 70. Ce minimum serait de faire accepter une trêve jusqu’à l’Aïd el Kebir, le temps de mettre une commission de conciliation en place qui ferait le déplacement de Dakar et de Ziguinchor pour rapprocher les différentes tendances en vue d’une solution acceptable de tous.

Pour la commission, il serait souhaitable que les médiateurs soient des personnalités de référence, anciennes et nouvelles très pointues, assistées de juristes par le fait que le dossier aurait été déjà enrôlé.

Il s’agirait de se réunir sous le Baobab (Bu Hibab, GOUYE, Sira, Andasonia digital) pour toute la symbolique de la sagesse. Symbolique que rien ne saurait vaincre, allant au- delà du prétoire.

Dr Moussa Dasse Mariko, Cardiologue, Bamako MALI,

Ancien de l’Université Cheik Anta Diop de Dakar

