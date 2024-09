Forum sur la cooperation Sino-Africaine- Focac 2024 : « Kidal, un centre de l’énergie solaire »

Pour la construction d’une paix globale, un projet organique Mali. Si mon avis avait été demandé, j’aurais conseillé d’inscrire au cœur du FOCAC (Forum sur la Coopération Sino-africaine) de 2024 le projet « Kidal, un centre de l’énergie solaire ».

Ce qui veut dire qu’à un ou deux ans du forum, on aurait procédé à des études minutieuses sur les atouts et limites du projet, défini les moyens financiers et techniques possibles avec la Chine, associé les entrepreneurs maliens, négocié les structures techniques et financières chinoises. L’ensemble de ce travail aurait été consigné sous forme d’un plan d’affaire succinct et vendu aux populations et leaders de Kidal. Ainsi le Président Assimi Goïta serait venu en VRP du projet « Kidal, un centre de l’énergie solaire » au Focac 2024 à Bejing.

C’est ce qu’il aurait vendu en 2 ou 3 minutes au président Xi Jimping lors de leur rencontre et nous préservé du communiqué servi. Et c’est sûr que c’est l’ensemble des entreprises et organismes parties prenantes chinoises qui auraient organisé son accueil à Bejing à la place d’un maire adjoint. Et les entreprises visitées par Assimi Goïta auraient été majoritairement les entreprises parties prenantes du projet « Kidal, un centre de l’énergie solaire ».

Le Président aurait également profité de l’occasion pour inviter les rebelles dits « touareg » en Chine, porté avec eux le projet et en profiter pour parler d’avenir commun. Y’a-t-il meilleure manière de construire la paix ?

Les acquis obtenus comme ceux du SMTD et son efficace et discret directeur sont à féliciter. Cependant ils ne doivent pas être des acquis isolés comme les réfections des stades qui sont également à féliciter. Ils doivent être inscrits dans un projet organique.

Le développement des fibres optiques est à inscrire dans un projet global de promotion de culture numérique. La culture numérique fait référence aux nouvelles habitudes culturelles, économiques et sociales produites par le développement et la diffusion des technologies numériques et en particulier d’Internet et du Web.

Les réfections des stades doivent être inscrites dans un projet structurel foot, destiné à être un grand programme de reconstruction de lien social et de créer des dizaines de milliers d’emplois directs et indirects.

J’ai toujours milité pour un projet organique Mali afin d’enclencher une nouvelle dynamique post-crise et construire un nouveau récit orienté sur le futur à construire ensemble.

Bientôt les jeux olympiques de Los Angeles ! Bientôt la Cop 29 !

Et la vision commune Europe-Afrique 2030 ? Est-ce qu’on réfléchit et travaille à un possible renouvellement du Millenium Challenge des USA ? … Et le prochain sommet Afrique-Corée ? Et la Cédéao ? Ne devrions-nous pas sortir du rapport émotionnel imposé et éviter le risque d’isolement ? Parce que l’isolement n’a apporté la prospérité à aucun pays.

Qu’est-ce qu’on fait de tous ces outils ? Parce que c’est dans ces possibles espaces qu’un projet organique Mali peut articuler avec le reste du monde dans la construction d’une paix globale et chez nous. Sinon à nous l’improvisation permanente !

Alioune Ifra NDiaye

