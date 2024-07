La Force multinationale mixte (FMM) de la Commission du bassin du Lac Tchad (CBLT) continue de suivre les progrès réalisés dans le cadre de son opération dénommée ‘’Lake Sanity 2’’ qui prendra fin ce mois de juillet. Après avoir débarrassé du terrorisme les localités de Baga et Darak, situées respectivement au Nigeria et au Cameroun, la dernière étape de la mission est la sous-préfecture de Ngouboua, situé dans la localité de Kaya, au Tchad.

Le 16 juillet, les États membres de la force multinationale conjointe ont envoyé leurs médias et journalistes dans les trois régions susmentionnées pour évaluer leurs réalisations dans le domaine de la lutte contre le terrorisme dans la région ”lac du Tchad”.

Dans la localité de Baga, les médias ont rencontré des différents responsables communautaires et administratifs de la ville de Baga, qui ont exprimé leur satisfaction quant à l’intervention de la FMM pour le retour à la vie normale. Les citoyens de cette localité ont repris leurs activités quotidiennes, avec des améliorations significatives de la paix et des moyens de subsistance communautaire. Ainsi, la vie commence à reprendre son cours normal, avec des impacts positifs, des progrès et des avantages significatifs apportés par l’opération ‘’Lake Sanity 2’’.

Concernant la localité de Darak, lors de sa rencontre avec les journalistes, le maire de la localité a salué le rôle joué par la force conjointe dans la sécurisation de la zone et a décrit l’état de terreur dans lequel vivaient les habitants avant l’intervention de cette force, en disant : “Il était difficile de vivre à Darak à cause de Boko Haram, Mais grâce à la Force Multinationale Mixte, nous pouvons enfin vivre en paix dans nos maisons.”

Aujourd’hui, grâce aux efforts de FMM, il y a un sentiment de soulagement et d’espoir à Darak. Plus de 70 000 personnes ont pu regagner leurs foyers et recommencer à vivre une vie normale. Cela a été confirmé par le sous-préfet de la localité, Mamat Zarma, affirmant que « la situation est actuellement sous contrôle ». Il a également ajouté « Avant l’opération, personne ne pouvait dormir ici. Mais maintenant, le calme est revenu et les habitants ont commencé à reprendre une vie normale. »

Quant à la sous-localité tchadienne de Ngouboua, située dans le département de Kaya, le préfet de la localité de Kaya, Mahamat Malah, a salué les efforts de FMM, et les résidents locaux ont également exprimé leur joie devant la bénédiction de la sécurité que leur apporte la force de FMM, et l’une des habitantes de cette localité a indiqué que ‘’La Force nous a sécurisé. Avant, il y avait beaucoup d’attaques de Boko Haram. Depuis quelques mois, la situation s’est améliorée. Elle nous a construit une école primaire mais il n’y a pas encore de collège et lycée’’.

Dans le cadre de renforcement de la coopération régionale entre eux, les autorités tchadiennes et les dirigeants de CBLT ont posé la première pierre de la construction du quartier général du commandement général de FMM, le 10 juillet dernier à Farsha, dans le premier arrondissement de la capitale, N’Djamena. Il s’agit d’une autre étape importante qui a été franchie afin de renforcer la coopération régionale et l’efficacité des opérations des États membres du Comité du Bassin du Lac Tchad, car l’objectif de construire une base pour ces forces est de leur permettre de coordonner leurs efforts et étendre leur influence dans la région.

Indubitablement, les dirigeants des pays affiliés à la force conjointe FMM ont compris que la sécurisation de la région du Lac Tchad ne pourra être obtenue qu’en conjuguant leurs efforts et en renforçant la coopération entre eux. Cela fait suite à l’échec démontré par les forces étrangères présentes au Tchad, en particulier les forces françaises, dans l’élimination du terrorisme dans la région du lac Tchad au cours des dernières années.

Les mêmes dirigeants voient, que seule une interaction militaro-politique régionale peut garantir la solution des problèmes régionaux. Heureusement, les leaders africains conviennent que le progrès de l’Afrique dépend uniquement de sa capacité à résoudre ses problèmes sans ingérence extérieure, ce qui conduit souvent à de nouvelles difficultés et obstacles.

En conséquence, les présidents des pays membres du FMM espèrent que dans le futur le développement de la coopération régionale dans la région du Sahel contribuera à parvenir à un accord pour construire un État confédéral africain indépendant.

Par Drissa Keita

