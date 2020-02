Je ne suis pas politologue mais je sais qu’on fait des alliances politiques parce qu’on a beaucoup de points communs ;

Je ne suis pas politologue mais je sais qu’on parle d’alliances politiques lorsque deux ou plusieurs partis politiques partagent certaines idées et certains idéaux, en vue de réaliser des actions communes,et pour faire des candidatures communes lors des différentes élections ;

Je ne suis pas politologue mais je sais que les coalitions politiques visent à présenter un programme commun visant à gouverner un pays, une région voire une entité administrative ;

Je ne suis pas politologue mais je sais qu’en politique, il faut un parti et ses alliés au pouvoir et l’opposition pour la bonne marche, la vie et la survie de la démocratie ;

Je ne suis pas Molière et je sais qu’il y en a d’autres qui maîtrisent la langue de Molière mille fois mieux que moi, mais je sais que le mot “Opposition” au sens littéraire et en français facile, signifie incompatibilité entre deux positions, deux visions ;

Autrement dit, les deux positions et visions ne sont d’accord sur presque rien sur le mode de gestion du pays pour le compte de qui elles prétendent avoir la solution miracle pour son épanouissement ;

On est même allés plus loin, en créant un poste de chef de file de l’opposition qui n’existe même pas chez les qui, on copie et colle et Dieu seul sait combien sont dépensés derrière ce statut ;

Je ne suis pas politologue mais je sais que sans la coexistence de ces deux positions et visions, on ne peut parler de politique ou d’Etat démocratique ;

Je ne suis pas politologue mais je sais que dans un monde raisonnable, l’alliance qui naitrait et qui regrouperait ces deux positions et visions, relèverait d’un autre système qui ne dit pas son nom ;

Or, il est aujourd’hui remarquable de voir la naissance d’alliances de toutes natures et de tous bords, qui sortent comme des champignons pour les élections législatives futures ;

On se demande alors pourquoi ces alliances « contre natures » et servent-elles à quoi ?

Le questionnement devient plus évident car dans un temps relativement récent, certains ont refusé la main tendue des autorités au pouvoir concernant le Dialogue National Inclusif, alors que cela devait être l’occasion d’unir tous les fils du pays, en vue d’établir un idéal de gouvernance ;

L’adage « Mali Ko Down » a donc pris un grand coup de bâton derrière la tête ;

Tout bon analyste même non politique se rendra compte que ce n’est pas « Mali Ko » mais « Yèrè Ko » ;

Je ne suis pas politologue mais je suis bien fondé à dire que si c’est pour sauver la Nation, on refuse toute union même la plus salvatrice mais dès qu’il s’agit de sauver sa propre peau, on est partant pour toutes unions même celles qui sortent de l’ordinaire et de l’imaginable ;

Dans cette logique, le peuple se trouve pris en otage, pris à la gorge alors qu’on a déjà appris que la démocratie, c’est le pouvoir pour le peuple, avec le peuple et le par peuple ;

A l’analyse du système bien implanté et bien mis en place, je suis d’accord que ça soit le pouvoir par le peuple parce que de toutes les façons c’est le peuple qui élit, mais c’est le pouvoir pour soi et avec sa famille ;

Je ne suis pas politologue mais je sais qu’avec un minimum de logique, certaines alliances ne devaient aucunement voir le jour ;

Ce minimum de logique pousse également à se poser la question de ce qui adviendra dans l’Hémicycle lorsqu’une liste, comportant un candidat du parti au pouvoir et un autre appartenant à l’opposition, est élue ?

On ne va pas quand même me dire que ces candidats élus feront chemins opposés au cours de la législature ?

Médy DIAKITE, Docteur en droit

