Puisqu’il est reproché aux Africains de ne pas savoir dire merci à la France par Emmanuel Macron dans sa harangue devant le corps diplomatique français le 06 janvier 2025: “On a oublié de nous dire merci”.

Puisqu’il faut entendre dans cette harangue un renversement de l’échelle des valeurs consistant à intimer l’ordre aux victimes de remercier les bourreaux ; puisque, selon lui, l’Afrique aurait été engloutie par le mercenariat terroriste sans les armées françaises toujours. Puisque, puisque…

Cher monsieur Macron, alors ?! L’Afrique vous dit merci de l’avoir dépossédée de millions de femmes et d’hommes transformés en bêtes de somme et déportés dans des camps de travail aux Amériques.

Merci pour la falsification subséquente de la vérité historique ramenant la traite négrière à la vente d’Africains par d’autres Africains !

Merci pour la construction de grands monuments, de palais comme celui de l’Élysée par le négrier Antoine Croizat en 1720, de villes en France (Bordeaux, Nantes, La Rochelle…) avec les bénéfices tirés de ce commerce !

Merci et même mille mercis pour la mitraille et la bombarde des troupes coloniales qui ont enrôlé des Africains contre d’autres Africains !

Merci pour le travail forcé dans les colonies en vue de produire des denrées destinées à la France et approvisionner ses usines durant les deux guerres capitalistes mondiales !

Merci pour l’extirpation des soldats noirs de la division Leclerc, 2ème division blindée qui libéra tant et tant de régions françaises, durant sa rentrée triomphale dans « Paris libéré » en août 1944 parce qu’il fallait soustraire à l’histoire l’apport de soldats noirs à la France !

Merci pour le massacre de centaines de soldats africains ayant participé à la 2ème guerre mondiale parce qu’ils ont osé réclamer leurs salaires. Il aurait fallu que ces soldats quémandent leur dû à Thiaroye ce 1er décembre 1944. Dû, rappel de leur solde de captivité qu’ils demandaient depuis Morlaix en Bretagne où on les fit embarquer dans le navire anglais « Circasia », et au Sénégal où on les massacra alors que les Allemands leur avaient épargné cette fin tragique !

Merci pour le génocide des Bamiléké du Cameroun et 1956 par Pierre Messmer !

Merci pour l’assassinat de Sylvanius Olympio parce qu’il voulait une monnaie togolaise, pas le franc CFA !

Merci pour les coups d’État, comme celui contre Laurent Gbagbo qui est le plus emblématique de l’histoire récente, et assassinats d’hommes politiques africains opposés à la françafrique !

Merci à la force Serval de s’être opposée à l’entrée des troupes maliennes à Kidal et d’avoir « offert » la ville aux terroristes qu’elle était censée combattre !

Merci pour l’expansion du mercenariat terroriste au Mali, de Kidal au centre du pays avec les Serval, Barkhane, Takuba, MINUSMA… !

Merci d’avoir favorisé ou exécuté le massacre de soldats maliens désarmés et de civils par exemple à Aguelhok et Bounty !

Merci pour le système du franc CFA qui permet encore de capter les devises de 14 pays africains comptabilisées dans le budget de la France et l’usurpation du nom Eco par votre attelage ouacron !

Alors Jupiter, l’auguste Macron, on dit merci à qui ? Qui doit dire merci ? Merci encore pour tellement de bienfaits !

La diplomatie n’est pas un show électoral, à l’oublier on sombre dans les élucubrations insipides ou pestilentielles qui demeurent des antonymes des pratiques diplomatiques.

Revisitez Alfonse de Lamartine et son poème « A NÉMÉSIS » dont voici un extrait :

La liberté́ ! ce mot dans ma bouche t’outrage ?

Tu crois qu’un sang d’ilote (esclave) est assez pur pour moi,

Et que Dieu de ses dons fit un digne partage,

L’esclavage pour nous, la liberté́ pour toi ?

La France gagnerait à se délester enfin de ces visages hideux de l’esprit esclavagiste, du colonialisme et de ce néocolonialisme tantôt rampant, tantôt débout portés aux nues par les hommes politiques et ce, depuis toujours, depuis la rencontre entre l’Europe et l’Afrique.

Yamadou Traoré

