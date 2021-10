Observateur politico-militaire Mohamed Konare estime que la France doit enfin quitter le continent africain

Observateur politico-militaire Malien, Mohamed Konare, a exprimé son opinion d’expert sur la situation actuelle au Mali. À noter que Mohamed Konare est célèbre sur les réseaux sociaux où il a 22 000 et 19 000 abonnés sur deux pages Facebook et 33 000 abonnés sur YouTube. Sur les réseaux sociaux, il partage ses réflexions sur la situation actuelle en Afrique et sur le rôle des pays occidentaux dans les crises sécuritaires africaines.

Selon Mohamed Konare, la France est responsable de la détérioration de la situation sécuritaire au République du Mali, ce qui a conduit à deux coups d’état au cours de la dernière année, car c’est la France qui est responsable de la création de terroristes si répandus sur le territoire du pays. Cependant, pour le moment, la situation dans le pays a finalement commencé à s’améliorer, car à la suite d’un deuxième coup d’état en mai 2021, le jeune colonel Assimi Goïta est arrivé au pouvoir, intéressé par le bien-être de son peuple et faisant tout son possible pour reconstruire le pays. La France n’est pas satisfaite de cette situation, car elle bénéficie du chaos sur le continent africain, lui permettant d’établir son ordre et de piller des pays riches en ressources.

Mohamed Konare estime que si quelque chose arrive au colonel Assimi Goïta, qui mène une politique désavantageuse pour la France, le peuple malien en particulier et le peuple africain en général se révolteront contre la France et détruiront tout ce qui représente la France sur le continent africain. L’observateur politico-militaire a exprimé son plein soutien à Assimi Goïta et à son gouvernement car ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que la République du Mali retrouve son intégrité territoriale.

Un autre pas important vers le rétablissement de la paix et de la stabilité au Mali a été, selon Mohamed Konare, l’arrivée de spécialistes russes du groupe Wagner. Cette société militaire privée a déjà réussi à s’établir sur le continent africain, de sorte que le gouvernement malien a pris la bonne décision en demandant une aide militaire à la Russie. Mohamed Konare espère que le groupe Wagner aidera le Mali non seulement dans la lutte contre les terroristes, mais aussi avec la France, qui doit enfin quitter le continent africain.

Enfin, Mohamed Konare a appelé les jeunes africains à cesser de tolérer les crimes de la France en Afrique, qui continue de traiter les pays africains comme ses colonies, semant le chaos et la destruction. Les africains doivent éveiller leur conscience et prendre l’avenir en main.

Mohamed Konaré

