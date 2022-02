L’invasion de l’Ukraine par la Russie est un processus de la reconstitution de la grande URSS ou encore l’objectif non dit du président Vladimir Poutine.

En effet, cette invasion est la conséquence du non respect par l’OTAN des traités et des accords successifs signés avec la Russie par rapport aux voisins immédiats c’est à dire les ex pays de URSS.

Nous apprécions la sagesse et le concept de Realpolitik du président américain Joe Biden contrairement aux attitudes belliqueuses et va-t-en guerre de l’UE à travers l’OTAN. Les tonneaux vides font trop de bruits et c’est ça le rapport entre l’OTAN et la Russie.

Vivement le binôme Russie-Chine pour sauver le reste du monde des invasions récurrentes de la Perfide Albion (l’Occident). Nous revenons impérativement à la doctrine de la coexistence pacifique et pourquoi pas une nouvelle configuration des Nations Unies. Le système des Nations unies tel qu’il existe actuellement est incapable de faire face aux violations récurrentes de certains états membres du conseil de sécurité.

En fait, la configuration même du Conseil de sécurité doit être revue: Comment l’Europe qui fait 450 millions d’habitants a deux membres au Conseil de sécurité (l’Angleterre et la France) et l’Afrique qui fait plus d’un milliard d’habitants n’a pas un seul membre au Conseil de sécurité. Quelle injustice ?

Il faut impérativement refonder les Nations unies (NU) qui a plus de 70 ans maintenant.

L’ONU est devenue obsolète

Pendant ces soixante (60) dernières années l’Occident a envahi illégalement des faibles états sans autre forme de procès et sous la caution des Nations unies.

Des pays comme Irak, la Libye, la Syrie, l’Afghanistan et la Côte d’Ivoire en 2010 ont été envahis par l’OTAN sous mandat des NU.

Vivement la bipolarisation du monde et la reconfiguration des NU actuellement prises en otage par l’Occident.

Les Nations unies sont devenues impuissantes et inexistantes comme son ancêtre la Société des Nations (SDN).

Nous assistons à une répétition de l’histoire. Ce moment actuel du monde est historique. Vladimir Poutine est en train d’écrire une nouvelle page de l’histoire de l’humanité toute entière.

Le concept de non alignement est mort et enterré avec la déclaration du président américain de l’époque Georges W Bush, en 2003, quand il envahissait l’Irak. Il disait la fameuse phrase: Either you are with us or you are against us (traduction: soit tu es avec nous, ou tu es contre nous). Donc, plus de place au non alignement. This was a neoconservative foreign policy in early 2000 under Bush Son’s administration with Don Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Condoleezza Rice and late général Colin Powell.

Le monde est actuellement scindé en deux blocs:

Le Bloc: Alliance Russie-Chine avec les pays satellites comme Iran, Syrie, Venezuela, l’Algérie et éventuellement quelques pays d’Afrique subsaharienne: Éthiopie, Tanzanie, Mali, Zimbabwe, Mauritanie, RCA, etc.

Le Bloc USA-UE et quelques pays satellites comme les pays du golf, Israël, et certains pays d’Afrique au sud du Sahara: Côte d’Ivoire, le Sénégal, Bénin, Togo, Djibouti, les pays Francophones d’Afrique surtout la zone CFA qui sont toujours sous la domination coloniale de la France et naturellement ces pays seront là où se trouve leur maître c’est-à-dire la France.

Vivement la Russie et la Chine pour que vive la coexistence pacifique et par ricochet une paix mondiale.

Sans ces deux (02) puissances Chine et Russie, les pays de l’OTAN viendraient vivre en Afrique sans les Africains.

Bakary COULIBALY, Élan Patriotique

