Précédemment évaluée à environ un peu plus d’un milliard de nos francs, la Direction nationale de la Géologie et des Mines (DNGM) renfloue les caisses publiques à plus de 3 milliards de F CFA au seul titre de 2021. C’est une performance due à des missions de recouvrement au niveau des sociétés minières.

C’est inédit au niveau de la DNGM ! L’initiative salvatrice des autorités de la transition à assainir le secteur minier malien afin que l’or brille pour le Mali et les Maliens se révèle fructueuse avec un recouvrement record de 3 150 235 169 F CFA. Le travail a concerné uniquement les taxes superficiels, les renouvellements et délivrances des titres miniers.

En termes de perspectives pour 2022, la DNGM entend dépasser les prévisions de recouvrement sur la production des sociétés minières. Dans le cadre de la mise en pratique de la politique d’assainissement du secteur minier engagée par le ministère de tutelle dirigé par le ministre Lamine Seydou Traoré avec la volonté politique affichée du président de la Transition et du Chef du gouvernement de la Transition pour favoriser le développement du contenu local et contribuer à l’augmentation des investissements dans le cadre du partenariat public-privé, la DNGM envisage d’user des moyens forts nécessaires y compris l’interpellation des acteurs qui se donneraient à l’exploitation illégale de l’or. Un autre axe fort de ce combat républicain est de procéder à une large campagne de sensibilisation et de vulgarisation du code minier à travers l’ensemble du territoire national pour une meilleure compréhension du code minier et attirer les investisseurs en participant aux foras internationaux.

Pour la réussite d’une telle mission aussi importante à lui confiée par son ministre, Cheick Fantamady Kéita, le Directeur national la géologie et des mines s’engage à rassurer les investisseurs pour la stabilité de leurs investissements à travers le nouveau code minier qui a permis une production de plus de 63 tonnes contre une prévision de 60 tonnes en 2021.

Le secteur minier au Mali est organisé par la Direction nationale de la géologie et des mines (DNGM) qui est sous la tutelle du ministère des Mines du Mali. Créée en 1990, la DNGM est chargée d’élaborer les éléments de la Politique nationale dans le domaine de la recherche, du développement, de l’exploitation et de la transformation des ressources du sous-sol. Mais aussi d’assurer la coordination et le contrôle des services régionaux, subrégionaux, des services rattachés et des organismes publics ou privés qui concourent à la mise en œuvre de cette politique.

Pour sécuriser le recouvrement des recettes et assurer une meilleure efficacité et transparence dans la gestion des titres miniers et dans la collecte des revenus générés par le secteur, le ministère des Mines du Mali a sollicité l’ONG Revenue Development Foundation (RDF), avec le financement de la Coopération allemande GIZ, qui a installé à la DNGM le système d’Administration de cadastre minier (MCAS) rendant ainsi l’octroi et la gestion des titres miniers et des revenus associés systématiques et plus efficaces.

Un référentiel d’information en ligne vient de terminer ce cycle de responsabilisation et de transparence en publiant toutes les recettes minières en ligne et en rendant ainsi les données disponibles pour les parties prenantes et le public malien qui peuvent déjà acclamer la DNGM et le Ministère des Mines, de l’Energie et de l’Eau pour la politique d’innovation mise en place.

Madou’s Camara

Correspondance particulière

Commentaires via Facebook :