À coup de fake news pour inonder le Web et souiller l’esprit fraîchement et franchement acquis à la cause AES, le nouveau sigle porteur plus qu’elle, organisation sous régionale fortement chahutée par toutes ses populations, l’on nous sort d’on ne sait où, un “document confidentiel” sourcé “Anonymous Élite Alpha”… Et dans lequel on nous informe que : “Paris, dos au mur, à travers des justificatifs purement fallacieux, comme à ses habitudes, tentent d’incendier les relations déjà tendues entre les pays de l’AES et de la CEDEAO”. Pour camper le décor, voici ces quelques morceaux croustillants qui en disent long sur l’existence de base militaire française secrète au Bénin et en Côte d’Ivoire, comme révélé par le Président Ibrahim Traoré du Burkina-Faso.

Selon ce document qui explique pourquoi la France cherche encore à nous imposer la démocratie et la liberté faite débauche homosexuelle et nouveau droit qui a pignon sur rue dans le registre des droits humains, c’est pour reprendre du poil de la bête qui l’échappe. Ce programme si vaste soit-il doit d’abord passer par assurer le retour à l’ordre constitutionnel comme ils le disent. Ce qui suppose dégager les juntes au pouvoir dans nos trois États confédérés actant, la veille du sommet du chef d’État à Abuja, leur départ irréversible de l’organisation communautaire régionale, où la démocratie est varient un luxe tant que l’État de droit n’est pas reconnu par ceux qui en font la promotion dans les pays africains.

Toujours selon ce document sourcé, trois points focaux sont arrêtés pour cette mission secrète dont les trois États ne sont points demeurés inattentifs aux démarches et manœuvres en coulisses. Elles qui concernent leur initiative de se fonder AES et de passer à la vitesse supérieure en se constituant ce samedi 6 juillet, Confédération d’États au format militaro-civil, souverainiste et en intense guerre actuellement, des patriotes contre un ennemi irréductible recruté mercenaire, corrompu et armé pour semer la terreur dans nos localités affranchies de toute tutelle hors l’État central.

La source indique qu’après sa lecture de ce document, il en ressort trois points.

Premier point : Paris aurait interpellé ses pions en ces termes : «Si vous les Chefs d’État de la minimisent les actions de l’influence de ces pouvoirs putschistes sur vos populations, nos services de renseignements en dénombre déjà une influence globale courant 2025. Ils influenceront vos militaires et vos populations jeunes». Pure prospective politique dans une contrée éloignée de la leur dans le pire des scénarios tracés, toujours pour faire peur et dans la manipulation. Une méthode éculée vraiment.

2ème point : la France aurait tout à perdre si tout le Sahel lui échappait pour de bon, à cause de l’influence grandissante des officiels et militaires russes dans notre coopération diversifiée. Selon notre source, les chefs de ces États tenus en laisse sont encore alertés en ces termes : «Nos statistiques révèlent des tentatives d’infiltrations des services secrets Russes au sein de vos États major en vue de procéder à des recrutements tactiques et planifier des déstabilisations dans la majeure partie de vos pays courant 2025». Ce n’est pas un renvoi à la ligne ou au bas de page, mais bien la méthode traditionnelle d’infiltration à la french connexion qui est de distiller de la vraie-fausse information dubitative et latente. À destination des États-majors armés des pays de l’AES ou de ceux de l’organisation voisine ? Allez savoir, mais ne vous y méprenez pas, car il y a toujours anguille sous roche dans la diplomatie des pays riches qui ne se voient pas du tout pauvres, mais persistent à nous révéler à nous-mêmes du nombre des pays pauvres et attardés qui devraient plutôt avoir soif de démocratie et de liberté que de couvrir les crimes de militaires qui étaient des alliés récents avant de passer pour adversaires dans l’adversité politique et diplomatique. Bizarre !

Enfin, 3ème point que développe pour nous Anonymous, c’est que « Paris insiste sur la mise en œuvre réelle des sanctions qui poussent les populations à une démarcation vis-à-vis des pouvoirs sahéliens s». Pire encore, dit la source, « Paris dit avoir eu connaissance du taux de contribution financier de la diaspora de ces trois pays dans l’économie nationale. Alors, préparons activement la mise en œuvre des sanctions qui toucheront leurs diasporas en vue de pousser ceux-ci ci à la révolte contre ces pouvoirs ». Dès lors on saura se méfier de ces mythomanes et de leurs fake news faits pour faire peur ainsi que sa concubine qui dit que les populations de nos trois États devront désormais fournir le précieux sésame qu’est le visa d’entrée sur un des ex- territoires partenaires sous ruineux. Ayant les coudées plus franches plus que jamais, rien n’empêcherait les trois États confédérés à appliquer la réciprocité à chaque coup porté contre eux et d’où qu’il parte d’où qu’il vienne. C’est la règle des trois sacro-saints principes notifiés par les autorités maliennes (respect de notre souveraineté, accepter nos choix diplomatiques stratégiques et nos orientations géostratégiques et les intérêts vitaux des populations maliennes).

Non seulement ces inepties font la réjouissance de nos preux intellectuels, internautes fragiles et autres lecteurs et observateurs frelatés ou avisés, mais plus grave encore, les agences de manipulation de ce type ne se rendent même pas compte de leur propre aveuglement qui les perdra bien après que la France qu’elles tentent de défendre aura entièrement perdu la main sur le Sahel et toute l’Afrique occidentale ex-francophone. Nul besoin donc que ce document soit un fake news qui a fait long feu ne nous renseigne pour induire en erreur en faisant croire béatement que «Paris demande la contribution financière des opérateurs économiques des ressortissants des pays sahéliens installés dans les pays de la CEDEAO pour leur participation à l’instauration de la démocratie dans leur pays». C’est nous faire accroire que tous nos concitoyens installés à l’étranger sont de réels faibles d’esprits opposables aux régimes en place et facilement transformables en farouches opposants qui porteraient atteinte à la crédibilité de nos trois États confédérés. Une vue de l’esprit qui ne passe pas infox ni intox ni manip.

Il n’y a rien de terrible à craindre de ce que d’autres fabriquent mensonges pour glaner des sous d’autres sponsors qui leur fourniraient les moyens de leurs subsistances. On le sait si bien que nous appelons à nos frères et sœurs de sang qui seraient tentés par cette aventure de s’abstenir de grâce, car demain le poids de l’histoire leur sera insupportable à supporter, au vu des pertes en vies humaines que cette guerre en préparation contre le Sahel dans nos trois États va générer. À travers leurs centrales de recrutement de mercenaires locaux tapis dans la population, éléments enturbannés actifs des groupes armés terroristes ; et maintenant, par le biais de leurs bras séculiers que sont ces États vassaux prêts à ramer à contre-courant de l’histoire des peuples en cédant flotte, marine, aviation, régiments et garnisons d’hommes et de femmes à leurs nouveaux et anciens maîtres venus séjourner pour longtemps cette fois-ci… Pendant qu’ils font endormir le peuple par des faux débats sur de vraies questions qui l’occupe et le distrait en tant de polémiques vaines et inutiles. Au même moment, nos soldats, plus que jamais aguerris, se jettent sur leurs proies, les saisissent, nous les broient puis les envoient pour le repos éternel. Aux frères et sœurs de ces États voisins et côtiers sans ressources nouvelles et précieuses de l’hinterland Liptako-Gourma – en qualité et en quantité avérées – n’ont donc qu’à essayer de se libérer eux mêmes de l’assujettissement moral, physique, financier, politique, économique, commercial, médiatique, culturel, social et religieux, comme les y a invités le Colonel Sadio Camara au lendemain du putsch libérateur du 18 août 2020, s’adressant aux forces sénégalaises et ivoiriennes notamment. Après, on verra de notre côté quel type de référendum organisera-t-on dans nos trois États pour essayer à notre tour de les coopter en les adoubant à nouveau. Sinon c’est le grand désamour en ce moment. “Realy” ! À cause de ces sept chefs d’États, qui, en l’absence de cinq d’entre eux et le retrait définitif de nos trois États confédérés, ont jugé bon de ne pas prendre acte ni prendre en compte l’option irréversible de ce retrait définitif, qui paraît plus être un voyage sans possibilité de revenir en arrière ni de retour entamé. Le temps de l’action est passé. La force d’attente est toujours en chemin depuis 2012 sans espoir d’arriver un jour à bout de cet ennemi inconnu et d’un nouveau genre ; et encore moins prête de se désempêtrer de ce plan machiavélique à cette guerre “ASYMÉTRIQUE”, dont seul ASSIMI a le don de bloquer et de connaître les secrets sur ses réels enjeux géopolitiques et géostratégiques au sein de la mondialisation de l’économie et des ressources mondiales stratégiques dans le giron du Libre échangisme et de l’ultra libéralisme….Les deux coépouses du communisme chinois et du socialisme russe. Fin de parcours ! Faites vos jeux, rien ne va plus ! Les jeux sont faits ! La roue de l’histoire tourne et nul ne peut l’arrêter. À cette station, une pensée pieuse pour le Doyen de la presse malienne, feu Boubacar Keïta du journal La Roue, célèbre éditorialiste des années de braise (Paix à son âme).

Khaly-Moustapha LEYE

