Chaque chose à son temps et la critique est une lime qui polit ce qu’elle mord comme l’on dit. Le philosophe Montesquieu nous introduit bien par ceci : « La politique est une lime sourde et qui parvient lentement à sa fin ». Le temps et l’opportunité sont désormais offerts à moi d’exprimer mon opinion sur le mutisme de l’ancien Président de la République, Son Excellence Alpha Oumar Konaré, depuis son retrait de la vie politique au Mali. La semaine dernière, lui et son parti ADEMA – PASJ (Alliance pour la Démocratie au Mali – Parti Africain pour la Solidarité et la Justice), étaient à la une des journaux, dans des débats, diatribes, invectives bref spéculations souvent inqualifiables à l’intérieur du Mali et en dehors du pays. Tout est parti d’une intervention de l’actuel Premier ministre du Mali, Dr Choguel Kokala Maïga qui a peint en tableau sombre une partie de son régime de façon subtile et intelligente sans le nommer à travers son état civil. C’est là que le couteau a déchiré sa gaine et le vase s’est débordé. Après avoir écouté et analysé son intervention et lu aussi le communiqué officiel de l’ADEMA – PASJ (Alliance pour la Démocratie au Mali – Parti Africain pour la Solidarité et la Justice), demandant des excuses officielles de l’incriminé en question, je suis arrivé à la conclusion que l’actuel Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga de façon policée et espiègle, a jeté une pierre dans votre jardin. Cela dénote de la vitalité de notre démocratie. Dès fois, les acteurs montent sur le ring pour se jauger ! En osant dire de tels propos publiquement, l’actuel Premier Ministre Dr Choguel Kokala Maïga, a au moins permis aux uns et aux autres de renouer avec les débats. Souvent, il faut savoir briser les tabous dans la société pour éclaircir les choses et avancer. C’est une question d’état d’âme. Et du coup, les bulles de poussière de ce jet ont dérangé les abeilles dans leurs ruches. Et celles-ci ont commencé à « bourdonner » et à « piquer ».

De natures solitaires, discrètes mais dangereuses, les abeilles n’aiment pas qu’on perturbe leur quiétude. Elles ont une organisation solide sous la houlette de leur Reine Mère qui dicte ses lois et ses humeurs. En d’autres termes, c’est vous Excellence Konaré cette « Reine Mère », tapis dans l’ombre qui tire toujours les ficelles dans la ruche.

Oui, Excellence Konaré, beaucoup de maliens vous en veulent depuis belle lurette ! Dans mes investigations, ils n’ont pas du tout apprécié votre façon de vous taire, muet comme une carpe pendant que la « case Mali » brûle. Beaucoup qualifient ce silence de dédain et incompréhensible de la part de celui qui, à un moment donné de l’histoire de notre pays, a eu la chance de conduire les destinées du Mali pendant plus de dix ans.

Oui, Excellence Konaré, face à votre silence ahurissant et alourdissant, beaucoup de maliens ont alimenté une haine farouche contre vous et votre parti. Ils ne comprennent pas que vous, Excellence Alpha Oumar Konaré, ancien Président de la République du Mali, chantre de la démocratie dans notre pays et ailleurs, grand facilitateur et négociateur hors pair, faiseur de paix ailleurs, puisse être indifférent à tout ce que les maliens endurent comme souffrances de nos jours.

Certains vous accordent le bénéfice du doute en ce qui concerne l’éternel devoir de réserve d’un ancien Chef d’Etat. D’autres poussent leur audace en vous qualifiant de « traître » à la nation.

Oui, Excellence Konaré, mon cher collègue écrivain, je crois qu’il est temps, grand temps que vous sortiez de ce silence pâle et intriguant qui a trop duré pour enfin dire quelque chose aux maliens et maliennes. Ils en ont besoin en ce moment. Souvenez – vous, qu’un moment donné, vous avez été l’aîné de ce pays sans être le plus âgé. Vous le savez mieux que moi que le rôle de l’aîné dans notre société, c’est la sagesse, le don de soi, la prise de parole pour édulcorer les maux et adoucir les cœurs et les mœurs. Alors, je vous invite à prendre sinon reprendre la parole pour dire quelque chose à ce peuple qui en a tant besoin.

Prenez la parole Excellence Konaré ! Parlez comme vous savez si bien le faire ! Ecrivez comme vous savez si bien écrire ! Sans être dans les secrets de Dieu, je suis sûr et certain que vous êtes en train de préparer vos mémoires pour la postérité. N’empêche ! Parlez à ce peuple qui j’en suis sûr et certain est nostalgique de vos envolées lyriques ! Oui, Dr Honorus Causa Konaré, l’apôtre de la paix en Côte d’Ivoire, figure emblématique de l’Union Africaine (UA), prenez sinon reprenez la parole, ne serait-ce que pour dire deux mots à ce peuple orphelin depuis un certain temps de votre voix sonore et galvanisante ! Excellence Konaré, sortez de vos craintes et de vos récriminations pour affronter la réalité en face.

Oui, Excellence Konaré, je sais que vous êtes un grand admirateur de Rudyard Kipling, quand vous le citiez encore dans votre discours d’adieu en tant que Chef d’Etat du Mali à travers ceci : « Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie, Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir… Et d’entendre mentir sur toi leur bouche folle, Sans mentir toi-même d’un seul mot, Si tu peux rester digne en étant populaire…Tu seras un Homme, mon fils ! ».

Nous sommes encore loin de cette époque et beaucoup de choses se sont passées entre temps. Vous-même, vous avez pris de l’âge et assez mûri. Moi, je ne suis plus étudiant en Droit.

Excellence Konaré, soyez un Nelson Mandela alias Madiba, un Mahatma Gandhi, un Dalaï Lama, un Raoul Follereau, une Mère Theresa etc… pour ce peuple qui vous a tant chéri un moment donné.

Excellence Konaré, parlez sinon reparlez enfin !

N’oubliez pas que vous êtes écrivain. Trempez la plume dans l’encre pour élucider les uns et les autres.

A bon entendeur, Salut !

Il est à noter que son Excellence Alpha Oumar Konaré est auteur de plusieurs livres entre autres : « Les Grandes dates du Mali », co-écrit avec son épouse Adam Bâ Konaré, « Alpha Oumar Konaré ; Un Africain du Mali », livre – entretiens avec Bernard Cattanéo, « Ensemble Débout », « La bataille du souvenir », « Sikasso Tata », « Fidèle à notre destin », « Notre combat sera unité », « Histoire des partis politiques au Mali : Du pluralisme politique au parti unique, 1946 – 1968 ».

Par Mamadou Macalou

Commissaire Général du Salon du livre de Ségou « SALISE » et Ecrivain

