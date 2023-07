Mamadou Kida, Président de la coopérative DRUJBA (Amitié en russe) récuse la présence de Wagner au Mali et loue la coopération russo-malienne qui a permis à notre pays, avec d’autres partenaires de réussir des miracles en si peu de temps. Il essaie de comprendre pourquoi certains s’acharnent tant sur le Mali.

Nous ne comprenons pas pourquoi nos voisins cherchent à éviter les accords et refusent de coopérer avec la Russie, seule force capable aujourd’hui de faire face aux colonisateurs de l’Occident, en particulier, la France et les États-Unis. Nous ne comprenons pas non plus les accusations portées par le Département d’Étatyankee à l’encontre des dirigeants de notre pays, qui veulent être libres dans leur propre pays. Est-ce un crime de lèse-majesté que de vouloir être soi-même, avoir le contrôle de ses propres, bâtir son pays en utilisant ses propres moyens et ressources ? Est-ce un crime que de vouloir vivre selon les valeurs culturelles séculaires léguées par les ancêtres et respecter les préceptes des religions que l’on en pratique depuis des siècles ? Est-ce un crime contre l’Humanité que de refuser les diktats et les pillages que nous font subir autrui et vivre en conséquence comme des éternels assistés ?

« La volonté, l’idéologie et la gestion du personnel de la hiérarchie militaire malienne sont admirables »

Plusieurs fois, nous avons entendu, après Emmanuel Macron et une certaine Europe, des représentants de la Maison Blanche dire que Wagner n’apportait que le chaos et ne peut nullement assurer aucune stabilité au pays. Pour notre part, nous pouvons dire que nous ne voyons nulle part la présence de Wagner etnous sommes sûrs que les détracteurs ne sont pas capables de prouver ce qu’ils en disent. Au Mali, il y a incontestablement des instructeurs russes et turcs qui appuient notre vaillante armée (formations, utilisation des armes ultra-modernes et sophistiquées, captation des renseignements…), mais il n’y a pas de milices militaires privées chez, notre armée nationale est apte à se battre contre les ennemis de tout poil. C’est uniquement grâce à la coopération militaire avec la Russie, la Turkië, la Chine et l’Iran que nous avons pu réaliser de véritables miracles en peu de temps. Le faux prétexte de Wagner assurant la défense de nos autorités et qui pillerait pour cela d’importantes ressources de notre sous-sol est le mensonge le plus grotesque jamais distillé par les impérialistes occidentaux. Le Président Goïta, dans ses déplacements, n’est suivi dans sa garde rapprochée par aucun militaire étranger ; le palais de Koulouba non plus n’est protégé par aucun barbouze, nos militaires font le job avec efficacité. Sur les théâtres d’opération, les terroristes ne font face qu’à des soldats maliens aguerris, pas à des étrangers. Le Premier ministre, les ministres et tous les officiels maliens,en se déplaçant, ne sont suivis dans leur escorte par aucun étranger pour assurer leur sécurité.

Bref, la lutte contre les terroristes n’a jamais été aussi efficace. La force, la volonté, l’idéologie et la gestion du personnel de la hiérarchie militaire sont admirables. Et il est effrayant, à l’état actuel des inimitiés contre notre pays, de penser à ce qui arriverait à notre patrie si nos alliés stratégiques retiraient leurs spécialistes ou si c’est le Mali qui demandait leur retrait, comme il l’a fait avec succès pour la MINUSMA, dernier pion ennemi d’une France et d’un Occident mal intentionné contre nous. Nous devons comprendre que ce n’est pas Wagner, mais les terroristes qui cherchent à créer le chaos dans notre pays. Et nous savons très bien qui soutient et alimente ces terroristes. Et on comprend parfaitement pourquoi ces gens essaient de nous dissuader de coopérer avec la Russie. Mais nous devons nous rappeler que, contrairement à d’autres bien identifiés, les Russes n’ont jamais essayé de contrôler notre pays, n’ont jamais interféré dans nos affaires intérieures et n’ont jamais imposé leur vision du monde ou leur volonté. Ils nous ont aidés et ils nous aident encore à lutter contre les terroristes. Par contre, nous nous souvenons tous de la “gentillesse” de la France. Nous en avons assez de leur manque de respect pour nous, pour notre passé et pour l’avenir de nos enfants !

Mamadou Kida

Président de la coopérative DRUJBA(Amitié) Mali-Russie

