Le Baromètre a publié la liste de 39 personnes considérées comme acteurs du développement au titre de l’année 2021. Dans son communiqué n°21 du 6 décembre 2021, le Baromètre, instrument de veille citoyenne de l’Organisation des jeunes patrons (Ojep) et fidèle à sa mission de magnification des bonnes actions menées par les acteurs de développement et pour avoir suivi les personnes et apprécié la pertinence des actes posés courant 2021, a tenu à leur adresser ses vives félicitations pour le choix porté sur elles. Les critères mis en avant pour leur choix ont porté sur, entre autres, la performance (impact sur le secteur), la perception de l’opinion (visibilité), l’intégrité de la personne, la constance professionnelle et la vision pour le secteur, le degré de patriotisme et de civisme, les grandes réalisations pour le secteur, le vote des membres du jury.

Dans son communiqué, le coordonnateur du Baromètre, Cheick Oumar Soumano a tenu à féliciter le président de la Transition, plusieurs fois lauréat et l’ensemble des membres du gouvernement pour les différents résultats engrangés. Il a également apporté son soutien à la recherche permanente de solutions aux problèmes des Maliens. Le Baromètre a fait savoir que le président de la Transition et les membres du gouvernement ne seront pas concernés par l’édition 2021. Le Baromètre a aussi félicité les lauréats retenus dans la catégorie d’une part personnalités et organisations étrangères et d’autre part, diaspora et région, pour leurs actions au bénéfice des Maliens.

Enfin, le Baromètre adresse ses vives félicitations au lauréat ayant obtenu le “Prix spécial Baromètre” en l’occurrence Mamadou Bâ (directeur général de l’Apej) pour ses multiples efforts dans la promotion pour l’emploi des jeunes. A cet effet, le Baromètre organisera une cérémonie solennelle de remise de distinctions dans la 3e décade du mois de décembre 2021.

Liste des lauréats

Les membres des institutions de la République et autorité administrative indépendante

– Colonel Malick Diaw (président du Conseil national de la Transition)

– Yacouba Katilé (président du Conseil économique, social, culturel et environnemental)

– Dr. Moumouni Guindo (président de l’Oclei)

Personnalités étrangères

– Valery Alves (chef de service économique de l’ambassade de France au Mali)

– Abdou Dioul (directeur général du Groupe ISM Dakar)

Organisations étrangères

– Fida (organisation internationale)

– Fondation Konrad Adenauer (fondation allemande)

La société civile

– Colonel Assan Badiallo Touré (conseillère spéciale du Président de la Transition)

– Moussa Guindo (magistrat)

– Mme Fatima Al Ansar (directrice-pays de Timbuktu Institute)

– Mlle Fatoumata Traoré (promotrice Successway Mali)

– Lamine Diassana (coordonnateur projet Fier)

– Mohamed Magassouba (sélectionneur de l’équipe nationale de football)

– Ibrahim Sissoko dit Iba One (artiste musicien)

– Chérif Ousmane Madani Haïdara (président du Haut conseil islamique)

– Moustapha Adrien Sarr (directeur général du Fonds de garantie pour le secteur privé)

– Cardinal Jean Zerbo (archevêque de Bamako)

– Sékou Tangara (journaliste à Africable TV)

– Tiémoko Traoré (Professeur d’enseignement supérieur)

– Mme Lala Touré (animatrice à l’ORTM)

– Oumar Barou Sidibé (journaliste à Renouveau TV)

– Bandiougou Danté (président de la Maison de la presse)

– Harber Maïga (directeur de publication de l’Azalaï Express)

– Mamadou Sacko (spécialiste en passation de marchés)

– Amady Gansiry Bathily (administrateur des arts et de la culture)

– Issouf Yago (expert en intelligence économique)

– Mory Samaké (opérateur économique à Bamako)

– Boubacar Dramé (inspecteur des impôts/Chef Cime 1)

– Moustapha S. M. Cissé (bâtonnier de l’Ordre des avocats du Mali)

– Dr. Rokiatou Traoré (médecin)

– Mme Binguini Bakhaga (artiste musicienne)

Diaspora

– Karim Soumano (opérateur économique au Gabon)

– Soufi Tambadou (opérateur économique en France)

– Mme Fatou Doumbia (fondatrice du concept Dagatigui)

– Dramane Haïdara (directeur du Bureau du BIT à Dakar)

Organisation

– Ispric (Université privée)

Région

– Colonel Lamine Kapory Sanogo (gouverneur de Koulikoro)

– Diadié Bah (opérateur économique à Niono)

– Abdoulaye Diawara (opérateur économique à Sikasso)

– Mahamadou Tamboura (coordonnateur Apej/Mopti)

– Dr. Ibrahim Werner Traoré (directeur de l’environnement, des mines Firefinch/Morila dans la région de Bougouni)

– Abdel Karim Konaté (PDG de l’Office du Niger à Ségou)

– Abramane Touré (maire de Niono)

– Moussa Kané (maire de Diabaly)

– Sidi Aly Ould Bagna (directeur général de l’ADR de Taoudéni)

Prix spécial

– Mamadou Bâ (directeur général de l’Apej)

El Hadj A.B. HAIDARA

