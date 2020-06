Cinquième édition du fonctionnaire intègre du Mali : Les activités lancées par Accountability Lab-Mali

Le jeudi, 4 juin 2020, à l’Hôtel Colibris, a eu lieu le lancement des activités de la cinquième édition du fonctionnaire intègre, honnête du Mali. La conférence de lancement a été animée par le Directeur Résident d’ Accountability Lab Mali, Souleymane Bouaré, la présidente du Conseil d’Administration d’Accountability Lab Mali, Mme Niama Koné, l’Icon 219, Mme Aminata Goita, non moins médecin chef du District sanitaire de Sikasso, Mme Aicha de Tapo de Global Shopper.

Comme les présidentes édictions, a rappelé Souleymane Bouaré, cette cinquième édition sillonnera tout le Mali sauf Kidal à cause de la situation qui prévaut dans cette région du territoire malien. Le travail sera abattu par les volontaires qui suivront, dit-il, une formation avant d’être sur le terrain. Après avoir déniché des fonctionnaires intègres après enquête auprès des populations, indique Bouaré, nous procéderons à la collecte des fiches de nomination, des tris des 30 meilleurs dossiers, et ensuite des cinq meilleurs candidats pour lesquels les Maliens, où qu’ils se trouvent, pourront voter pour eux par SMS, sur les sites d’Accountability Lab Mali, Washapp, facebook, mesenger, etc.

A travers cet acte, souligne Souleymane Bouaré, on veut démontrer aux maliens que tous les fonctionnaires ne sont pas corrompus, pourri. Même si le système l’est, insiste Bouaré, il reste des hommes et femmes intègres, honnêtes dans l’administration malienne qu’il faut dénicher et célébrer, fêter pour que la jeune génération se serve de leur exemple de probité, de droiture, afin d’apporter le changement.

Mme Niama Koné a invité les volontaires à mieux travailler, pour mieux choisir les candidats. «Vos choix doivent porter sur des bons travailleurs, des honnêtes, des intègres et non sur des relations de familiales et autres. Car l’intégrité commence depuis que vous vous êtes engagés pour ce travail. Parce que sans intégrité, on ne peut faire le Mali», a indiqué Koné.

L’Icon 2019, Dr Aminata Goita a rappelé toute sa joie d’avoir été primé par Accountabililty Lab Mali. «Cette distinction a permis au monde entier de connaitre mon travail. Et cela m’a revigoré davantage, m’a motivé encore plus pour rendre service », a fait savoir Dr Aminata Goita.

H.B. Fofana

