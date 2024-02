Le 12 février 2024, la Maison des Aînés a servi de cadre à la décoration d’une vingtaine de cadres du secteur de la santé. La cérémonie solennelle était présidée par le Médecin-colonel Assa Badiallo TOURÉ, Ministre de la Santé et du Développement social, en compagnie du Général de Brigade Amadou Sagafourou GAYE, Grand Chancelier des ordres nationaux.

Parmi les illustres lauréats, Dr Mamadou Bakary DIAKITÉ, Directeur Général Adjoint de l’INPS, s’est vu attribuer la prestigieuse médaille du Mérite national avec l’Effigie Lion Débout, récompensant son engagement sans faille et son dévouement indéfectible envers la nation malienne. Son nom, désormais gravé dans l’histoire de la reconnaissance nationale, symbolise l’excellence et le service désintéressé envers la patrie.

Les récipiendaires ont été distingués au grade de Chevalier de l’Ordre national et du Mérite national avec l’Effigie Lion Débout, témoignant ainsi leur loyauté et engagement inébranlable envers la nation tout entière. Cette cérémonie, empreinte de noblesse et de fierté, rend hommage à ces personnalités remarquables qui, par leur dévouement et leur intégrité, incarnent les valeurs les plus nobles de la nation malienne, inspirant ainsi les générations futures à suivre leur exemple.

Mme KONE Sissi Odile DAKOUO, distinguée Chevalier de l’Ordre National, Directrice Générale de l’ONAPUMA a, au nom des récipiendaires, exprimé leur gratitude envers les autorités de la Transition, à travers le ministre de la Santé et du Développement social pour ses distinctions honorifiques.

Le Ministre Colonel Assa Badiallo TOURE, a souligné l’abnégation et l’exemplarité des récipiendaires dans leur service, rappelant que les défis à venir exigent une détermination sans faille.

Service des Relations Publiques, INPS.

