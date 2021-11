Distinctions honorifiques : 25 personnalités décorées de la “Médaille du Mérite Sportif” 2021

Elles sont au total 25 personnalités du monde sportif à être décorées par le président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, à l’occasion des festivités du 22 Septembre 2021, fête de l’Indépendance. Parmi les récipiendaires figurent Habib Sissoko (président du Cnosm) Ousmane Issoufi Maïga (ancien ministre des Sports) Hamane Niang (président de Fiba-Monde et ancien ministre des Sports) Mamoutou Touré (président de la Femafoot) Amadou Diakité (ancien président de la Femafoot) Salif Kéïta dit Domingo (1er Ballon d’Or Africain et ancien président de la Femafoot) Frédéric Oumar Kanouté (ancien international et Ballon d’Or Africain) Mme Sy Aminata Makou Traoré (vice-championne du monde francophone en Taekwondo et championne des Jeux africains en 2011)… Sans oublier nos confrères et doyens Djibril Traoré et Mamadou Kaloga… Les récipiendaires recevront officiellement leurs médailles ce samedi 6 novembre au Palais des Sports.

C’est par Décret N°0634/PT-RM du 20 septembre 2021 que le président de la Transition, chef de l’Etat, le colonel Assimi Goïta, a décidé de rendre hommage à des personnalités issues du monde sportif de différentes catégories, à travers la “Médaille du Mérite Sportif” 2021. Cette belle initiative est une proposition du ministère de la Jeunesse et des Sports sous la houlette de Mossa Ag Attaher. Elles sont au nombre de 25 personnalités à être décorées pour services rendus à la promotion et au développement du sport malien. Il s’agit bien de personnalités qui ont mouillé le maillot pour la bonne marche de notre sport. Parmi les récipiendaires, on peut citer Habib Sissoko (président du Comité national olympique et sportif du Mali, président de la Zone II de l’Acnoa, membre du Comité exécutif de la Fédération internationale de judo) Ousmane Issoufi Maïga communément appelé “Pinochet” (ancien Premier ministre, ancien ministre des Sports lors de la CAN 2002 au Mali) Hamane Niang (ancien ministre des Sports et ancien président de la Fédération malienne de basket-ball et actuel président de Fiba-Monde) Mamoutou Touré dit Bavieux (président de la Fédération malienne de football, membre du Comité exécutif de la CAF et Membre du Conseil de la Fifa) Amadou Diarra Yalcoué (secrétaire général du ministère de la Jeunesse et des Sports) Mahamadou Y. Sidibé (conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports) Salif Kéïta dit Domingo (1er Ballon d’Or africain, ancien président de la Femafoot) Frédéric Oumar Kanouté (Ballon d’Or africain et ancien international) Idrissa Traoré dit Poker (ancien footballeur) Mme Sy Aminata Makou Traoré (vice-championne du monde en taekwondo des Jeux de la Francophone en 2009 et championne des Jeux africains en 2011) Mamadou Kaloga (ancien footballeur et journaliste sportif) Daba Modibo Kéïta (double champion du monde en teakwondo) Amadou Diakité (ancien président de la Femafoot, ancien membre du Comité exécutif de la CAF et de la Fifa).

Sans oublier Mme Tiouta Traoré (première femme arbitre de boxe au Mali) Moussa Konaté (ancien joueur, président du Club Olympique de Bamako et ancien membre du Comité exécutif de la Femafoot) Mamadou Samassékou (entrepreneur) Oumar Sidiya (entraîneur de basketball) Fagnéri Diarra (entraîneur de football, vice-champion du monde U20 en 2015) Abdoul Wahab Traoré dit Bob (Maitre de karaté, ceinture noire 9è dan, doyen du karaté malien) Dramane Sérémé (premier Olympien en athlétisme avec record) Alpha Bagayoko (ancien arbitre de basket-ball) Djibril Traoré (journaliste sportif) Kidian Diallo (ancien joueur, ancien entraîneur des Aigles du Mali et ancien administrateur en sport) Sory Kéïta dit Okala (Maître en taekwondo, ceinture noire 4ème dan) et Mohamed Alassane (ancien athlète, directeur du Stade du 26 Mars).

La cérémonie de remise des décorations aura lieu ce samedi au Palais des Sports à partir de 16 h en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mossa Ag Attaher et du Grand Chancelier des Ordres nationaux du Mali, le Général Amadou Sagafourou Guèye.

El Hadj A.B. HAIDARA

