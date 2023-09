“Dubaï Expo-2020 MEDAL” : Boukary Sidibé dit Kolon décoré par l’Emir de Dubaï

Boukary Sidibé dit Kolon est une expertise et une référence maliennes et africaines citées en exemple aux Emirats arabes unis où il vient d’être décoré par l’Emir de Dubaï.

Nul n’est prophète en son pays”, dit-on. Assurément, cette vérité, plusieurs fois séculaire, ne risque pas de prendre une seule ride tant qu’il y aura sur terre des hommes qui savent reconnaître et exalter le mérite de leurs prochains.

C’est le cas de notre compatriote Boukary Sidibé dit Kolon, qui vient d’être honoré à Dubaï à travers une décoration pour sa participation à la réussite de l’Expo-2020. Comme de juste, le récipiendaire, par le canal de X (anciennement Tweeter), a posté un tweet de remerciement adressé à Son Altesse Sheikh Mohamed Bin Rashid, vice-président des Emirats arabes unis, Emir de Dubaï pour l’honneur qui lui a été fait à travers la décoration “Dubaï Expo-2020 Medal”. Certes, ce n’est pas la première fois que l’expertise, le dévouement et la loyauté à la tâche de Boukary Kolon Sidibé, conseiller politique auprès de la direction de l’Expo-2020, sont glorifiés aux Emirats arabes unis, mais la présente décoration vaut son pesant, car elle émane de la plus haute autorité de Dubaï. Depuis la fin de l’Expo, les dividendes de l’ardeur au travail de M. Sidibé ne cessent donc de tomber. Pour sa contribution efficace à l’événement, faut-il noter qu’il a été promu senior advisor (conseiller principal) d’Expo Dubai City Authority en novembre 2022. A ce titre, il est en train d’apporter son expertise à Reem Al Hashimy, ministre d’Etat, ministre pour la Coopération internationale, précédemment directrice générale de l’Expo 2020 Dubaï et également directrice de l’Expo City Dubai Authority (ECDA).

Dubaï Expo vise à transformer Dubaï en une ville futuriste pour attirer les investisseurs. Innovation et préservation de l’environnement sont ses mots d’ordre. Ce grand projet, qui pilote le développement de ce nouveau centre économique et résidentiel, a à sa tête le Sheikh Ahmed bin Saeed, un oncle du souverain de Dubaï. Il est aussi le président d’Emirates Airlines.

Mais, c’est à la directrice de l’ECDA et à son équipe qu’incombe la tâche de traduire en actes concrets cette vision progressiste des plus hautes autorités des Emirats arabes unis.

D’ores et déjà, les regards sont tournés vers l’organisation de la Cop-28, prévue en 2023 aux Emirats arabes unis. Cette Conférence de l’ONU sur le changement climatique sera importante, car elle marquera le premier bilan mondial des progrès réalisés en matière de climat depuis l’Accord de Paris. C’est dire que le leadership des Emirats arabes unis dans l’action climatique sera essentiel. Là aussi, l’expertise de Boukary Sidibé dit Kolon est fortement sollicitée pour la réussite de ce grand rendez-vous.

Capitaine d’industries et dirigeant sportif émérite, Boukary Sidibé dit Kolon a été l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali accrédité auprès des Emirats arabes unis entre 2016 et 2021. Bon vent M. Sidibé !

El hadj A. B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :