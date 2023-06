Le Réseau de l’Entreprise en Afrique de l’Ouest (Reao-Mali) a organisé la première édition de Business Plan Challenge entre des jeunes entrepreneurs du Mali. Sur 200 projets, c’est celui de Messouda Mint Sarr dénommé « Mali Yiriden » qui a remporté le premier prix devant respectivement New Generation et Agro-women. Le trio de gagnant sera assisté par le Reao-Mali et ses partenaires.

Le projet Business Plan Challenge est une compétition mise en place, pour la première fois, par le Reao-Mali et la représentation de la Banque Mondiale au Mali. La compétition a été disputée par 200 jeunes porteurs de projets qui se sont rivalisés à travers une présentation structurée et argumentée des projets qu’ils ont montés dans leur jeune carrière d’entrepreneurs. « Ils ont été plus de 200 jeunes à soumettre un projet à l’équipe d’organisation du Business Plan Challenge. La structure Impact Hub a été chargée de traiter les dossiers et faire la présélection de 10 projets sur la base des standards du métier », a expliqué Reao-Mali.

Après les étapes préliminaires, c’est la finale qui s’est disputée le samedi 17 juin entre 10 prétendants. Devant l’assistance et le jury présidé par l’ancien ministre des Finances, Ousmane Thiam, chacun des candidats avait 3 minutes pour présenter son projet et 6 minutes pour répondre aux questions tout en répondant avec satisfaction à 4 critères d’évaluation.

A l’issue du délibéré, le projet « Mali Yiriden » porté par Mme Messouda Mint Sarr a remporté le premier prix. C’est un projet se focalisant sur la production de jus naturel sans produit chimique. Quant au projet New Generation de Harouna Diallo, il s’est classé 2e. C’est un projet qui intervient dans l’élimination des déchets plastiques et pneumatiques. En ce qui concerne Agrowomen de Mme Fily Kéïta, il a remporté le 3e prix. Son initiative vise à transformer et à commercialiser les céréales et graines oléagineuses locales pour tout le Mali conformément à sa vision.

Ces trois projets primés seront appuyés par le Reao-Mali et ses partenaires avec des dotations en équipements informatiques. Ils bénéficieront également de l’encadrement technique d’Impact Hub qui leur a guidé le pas jusqu’à cette étape du concours.

Parallèlement à ce concours, Reao-Mali a également procédé à la mise en place du premier Club d’Entrepreneurs de l’Institut Universitaire de Gestion (IUG). Une initiative qui a vu le jour à la demande d’un participant à la 5e édition du Ceo-Talks du Réseau. Son objectif, selon les initiateurs, est de motiver d’autres groupes de jeunes dans d’autres établissements scolaires à suivre l’exemple et de bénéficier de l’expertise des membres du Reao-Mali.

Cissouma

