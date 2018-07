USAID a procédé à la remise de prix de reconnaissance à 25 enseignants les plus performants des zones cibles de son projet SIRA. A travers cette motivation, il entend inciter les autres à être davantage performants afin d’améliorer l’apprentissage de la lecture-écriture des enfants de niveau 1ère et 2e année. La cérémonie de remise était placée sous la présidence du ministre de l’Education nationale.

SIRA est un projet éducatif de l’USAID qui vise à améliorer l’enseignement-apprentissage de la lecture-écriture des élèves de 1ère et 2e année des écoles publiques et communautaires à travers le curriculum bilingue en Bamanankan et des stratégies pédagogiques efficaces. Sur les 7 500 enseignants concernés par le projet, 25 viennent d’être récompensés pour leur performance au titre de l’année scolaire écoulée.

” Vous, nos lauréats, représentez sans nul doute, cette catégorie d’enseignant à qui on reste toujours reconnaissant. Nous osons espérer que la voie est maintenant ouverte à une nouvelle génération d’enseignants sensibles à la réussite de leurs élèves et outillée avec des compétences nécessaires pour assurer que chaque enfant puisse apprendre et s’épanouir”, a souligné Thelma Khelghati, directrice de l’USAID.

Paul A Folmsbee, Ambassadeur des Etats- Unis au Mali, a expliqué qu’avec ces enseignants, on peut espérer d’un avenir pour l’éducation malienne et les enfants du Mali.

” Ces enseignants exceptionnels ont été sélectionnés grâce à un processus d’évaluation rigoureux de plus de 5000 enseignants. Ils représentent les meilleurs des meilleurs car ils ont effectivement appliqué des pratiques pédagogiques pour améliorer la lecture dans des circonstances souvent difficiles, avec des salles de classe surpeuplées et une insuffisance des ressources. Leurs motivations et leur dévouement sont vraiment quelque chose d’exceptionnel et un modèle pour le Mali”, a indiqué le diplomate Américain.

Le ministre de l’Education nationale, le Pr. Abinou Témé a reconnu que l’USAID, à travers le projet SIRA, contribue fortement à améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.

“Vous avez été observés, remarqués, sélectionnés parmi beaucoup d’autres pour votre engagement, votre savoir-faire, votre professionnalisme et votre détermination à devenir un excellent enseignant. La sélection a été rigoureuse, basée non seulement sur votre maitrise des techniques d’enseignement/apprentissage de la lecture-écriture du projet Sira, mais sur les performances de vos élèves en lecture-écriture”, a félicité le ministre de l’Education nationale.

Le projet Sira a permis des progrès significatifs avec environ 14% des élèves de 2e année répondant aux normes du ministère de l’Education en lecture, comparativement à 3% au début du projet.

Adam Diallo (stagiaire)

