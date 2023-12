82ème session du conseil d’administration de la banque de développement du mali (BDM-SA) : La résilience, la bonne santé financière et l’évolution des activités des entités du Groupe saluées par les administrateurs

La 82e session du conseil d’administration de la Banque de développement du Mali (BDM-SA) s’est tenue le samedi 9 décembre 2023 dans la salle de conférence du siège de l’établissement sous la présidence de Ahmed Mohamed Ag Hamani, président du conseil d’administration. Lequel avait à ses côtés le directeur général de la banque aux cauris Ibrahima Ndiaye. Plusieurs points étaient à l’ordre du jour au nombre desquels la mise en œuvre de ses recommandations précédentes et de celles de la Commission bancaire de l’Umoa. Les administrateurs ont aussi adopté le procès-verbal de la 81e session, examiné et adopté le Plan à moyen terme (PMT) 2024-2027, examiné les rapports d’activités et d’exécution des budgets au 30 Septembre 2023, etc.

A l’entame des travaux de ce 82e session du conseil d’administration, le président du conseil d’administration l’ancien Premier ministre Ahmed Mohamed Ag Hamani a rappelé que cette session se tient à un moment où notre pays subit encore les effets des difficiles situations économiques et financières du monde, et particulièrement les conséquences de la crise sécuritaire et socio politique nationale. Il a ajouté qu’outre les dossiers classiques concernant les budgets pour l’exercice 2024, l’ordre du jour de cette session budgétaire comporte aussi le niveau d’exécution des recommandations issues des missions de vérification de la Commission bancaire de l’Umoa effectuées en 2021 et en 2022.

Les administrateurs ont aussi procédé à l’évaluation de la mise en œuvre du Plan moyen terme (PMT) 2021-2023 et à l’examen du projet de PMT couvrant la période 2024-2027. Le Plan à moyen terme (PMT) 2021-2023 a été bâti, selon le PCA, sur neuf axes stratégiques, notamment le renforcement de la gouvernance, la gestion des risques et de la conformité mais aussi de la mise en œuvre diligente des recommandations des instances dirigeantes de la Banque et des autorités monétaires sous régionales.

“Ce plan a été fortement influencé par les défis de la pandémie Covid-19, la digitalisation, le changement climatique et le contexte sécuritaire, mais a tenu ses promesses au regard du point des réalisations présenté dans le dossier soumis à la présente session du conseil d’administration. Pour ce qui concerne le projet de Plan moyen terme 2024-2027, la vision stratégique reste le positionnement de notre établissement au plan national et sous régional à travers l’accompagnement des secteurs vitaux de notre économie mais aussi des projets structurants initiés par nos différents Etats”, a soutenu Ahmed Mohamed Ag Hamani.

Selon lui, ce projet de PMT est construit autour de quatre axes stratégiques découlant d’une consolidation des acquis des précédents PMT de notre Etablissement, mis à l’aune du contexte socio-économique national et international actuel.

“Sa mise en œuvre sera basée sur le concept de la gouvernance, de la gestion des risques et de la conformité, avec comme leviers les investissements dans les nouvelles technologies et le capital humain, afin d’accélérer et de réussir la transition digitale au cours des prochaines années. Il convient de saluer dans ce cadre le lancement des cartes prépayées Mastercard BDM, le 6 décembre dernier”, a-t-il ajouté. Il s’est dit réconforté qu’à l’issue de chaque session du conseil d’administration, de nouveaux dossiers de conformité sont approuvés, viennent améliorer le taux de résorption des insuffisances relevées par la Commission bancaire, lors de ses missions de vérification de novembre 2021 et d’octobre 2022.

“Les efforts accomplis par les équipes de la Banque dans le cadre du Comité de suivi de la correction des insuffisances constatées ainsi que l’accompagnement des cabinets de consultants comme Mazars, Deloitte et Ernst and Young sont à saluer. Toutefois, lors de la dernière session du conseil d’administration, tenue à Marrakech en septembre dernier, j’avais, au vu des taux de correction des insuffisances, exprimé mon souci quant à la tenue des engagements pris devant l’autorité de régulation pour corriger au 31 décembre 2023,la totalité des insuffisances constatées”, a rappelé l’ancien Premier ministre. S’agissant de l’ouverture des filiales du Bénin et du Niger, il a informé que ce processus est encore pendant devant la commission bancaire. “Il est donc impérieux à ce jour, de scruter les voies et moyens pour pouvoir lever les blocages à ce niveau et par la même occasion accélérer les démarches pour transformer en filiales, les succursales du Sénégal et du Togo, ce qui va en droite ligne des conseils prodigués par le régulateur”, a-t-il soutenu. De même, il s’est réjoui de la poursuite normale des activités de leur établissement malgré un contexte mondial très difficile. “Un parcours des documents financiers qui nous sont soumis corrobore la résilience de l’Institution et sa bonne santé financière, de même que l’évolution appréciable des activités dans toutes les entités du Groupe BDM. Les différents agrégats présentés dans le dossier du Conseil d’administration présagent d’une fin d’exercice 2023 prometteuse”, a fait savoir l’ancien Premier ministre.

En vue de soutenir tous ces efforts, le PCA a engagé les membres du conseil d’administration à un examen minutieux et clairvoyant des budgets, des documents de mise en conformité réglementaire mais aussi et surtout du dossier concernant le Plan moyen terme, qui sera le bréviaire de toutes leurs activités durant les quatre prochaines années. Il a aussi adressé ses félicitations aux membres du conseil d’administration à la direction générale et à l’ensemble du personnel de la BDM-SA pour les performances réalisées au cours de l’exercice 2023, mais aussi pour la qualité et la clarté des documents soumis à la présente session.

Kassoum Théra

Confédération africaine des Associations nationales des professionnels de la Banque (CAF-ANPB) : Le Mali siège au Conseil d’Administration à travers Papa Sadio Traoré de la BDM-SA

Créée en 1985 à Bamako (Mali), la Confédération internationale des associations des diplômés de l’institut technique de Banque (CIAD-ITB) regroupe en son sein les associations nationales de 15 pays d’Afrique francophone. Elle a tenu son assemblée générale mixte le samedi 2 décembre à son siège à Abidjan. Le Mali a été honoré par le retour de la BDM SA à travers Papa Sadio Traoré qui siège désormais dans le conseil d’administration de la CAF-ANPB.

Plusieurs points étaient au menu de cette assemblée générale de la Confédération internationale des Associations des diplômés de l’ITB (CIAD-ITB), au nombre desquels la lecture et l’adoption du rapport moral et financier du bureau sortant ; la révision des textes (Statuts et Règlement intérieur) ; le renouvellement des organes dirigeants (Assemblée générale, Conseil d’administration et Direction exécutive) etc.

Au cours de cette assemblée, toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité dont les axes majeurs sont entre autres : le changement de dénomination de la Confédération qui devient la “Confédération africaine des associations nationales des professionnel(le)s de la Banque (CAF-ANPB)”, avec siège social à Abidjan, Côte d’ivoire. La CAF-ANPB regroupe désormais les Associations nationales de professionnel(le)s de la Banque ainsi que les diplômé(e)s de l’Ecole supérieure de banque (ESBANQUE) et des autres Ecoles et Universités diplômantes en Banque et Finance qui adhèrent à ses statuts.

L’adoption de ces différentes résolutions, selon les responsables de la CAF-ANPB, vise à se conformer aux évolutions actuelles de l’environnement bancaire africain. Elle émane aussi de la décision des membres de la CIAD-ITB d’élargir le champ d’actions des objectifs poursuivis par leur organisation en s’ouvrant aux autres acteurs de l’industrie bancaire.

En ce qui concerne les missions de la CAF-ANPB, elles s’articulent autour de promouvoir des stratégies novatrices permettant aux institutions financières et bancaires de financer de façon plus efficace l’économie des pays africains ; développer et mettre en œuvre des programmes de formation professionnelle des banquiers africains, adaptés au contexte socioéconomique local et répondant aux besoins spécifiques du marché bancaire africain ; promouvoir la collaboration entre les Professionnel(le)s du réseau des Associations membres, en vue de la réalisation d’études et de projets ayant un réel impact au niveau national, régional et continental. Cela, en travaillant en étroite collaboration avec les gouvernements des pays africains, les Banques et institutions financières, les institutions régionales et continentales africaines, les partenaires au développement, etc.

Les travaux de cette assemblée générale ont permis de tenir l’élection des membres des différents organes statutaires de la CAF-ANPB. C’est ainsi que le Béninois Saizanou Edgard a été élu à la tête de l’assemblée générale. Quant au conseil d’administration, il est présidé par Eloundou Ngah Eric (Cameroun). Il a pour vice-président Tsakala Samuel du Congo. S’y ajoutent sept administrateurs notamment Kougni François (Bénin), N’dri Augustin (Côte d’Ivoire) ; Mme Nkene Asseko Pélagie (Gabon), Diallo Thierno Oury (Guinée Conakry), Papa Sadio Traoré (Mali) ; Aboubacar Diagana (Mauritanie) et Hima Yaye (Niger).

La Direction Exécutive revient à la Côte-d’Ivoire et Ibamon Joachim Diezon est nommé comme Directeur Exécutif.

Rappelons que la Banque de Développement du Mali BDM SA a honoré le Mali lors de cette assemblée générale par son retour au sein de la Confédération. La Confédération a apprécié ce retour du Mali, pays hôte de l’AG constitutive (1985). Elle a aussi félicité Papa Sadio Traoré (Banque de Développement du Mali – BDM SA).

En siégeant au conseil d’administration, la BDM-Sa fait honneur au Mali à travers Papa Sadio Traoré qui est un diplômé de l’ITB et ancien maitre de conférence dans cet institut. Il sied d’ajouter que le past Président Boubacar Thiam a été désigné président d’honneur. Kassoum Théra

