L’Administrateur directeur général de la Banque de Développement du Mali (Bdm-sa) Bréhima Amadou Haïdara, a procédé, mardi dernier, à l’inauguration d’une nouvelle agence au quartier de Boulkassoumbougou dotée, selon lui, d’équipements bancaires modernes et de toutes les commodités afin de recevoir le client dans de très bonnes conditions et surtout répondre à ses besoins dans des conditions optimales et dans un délai record.

La Banque de Développement du Mali (Bdm-sa) vient d’ouvrir une nouvelle agence au quartier de Boulkassoumbougou en Commune I du district de Bamako, après celles de Sébénicoro, Kalaban-Coura, Sotuba, Dibida et ACI 2000.

L’ouverture de cette nouvelle agence s’inscrit dans le cadre de la politique d’extension du réseau d’agence de la Banque. C’est sous une pluie fine que la cérémonie d’inauguration de l’Agence de Boulkassoumbougou s’est déroulée, le mardi dernier, sous la présidence de l’Administrateur directeur général de la Bdm-sa, Bréhima Amadou Haïdara entouré de ses proches collaborateurs.

On notait aussi la présence très remarquée des autorités politiques et administratives de la Commune I dont les députés Bréhima Dicko et Mohamed Lamine Wagué. La mairie de la Commune I était représentée par Mohamed Niaré.

Après les mots de bienvenue du chef de quartier de Boulkassoumbougou, Zoumana Traoré, ce fut au tour de l’Administrateur directeur général de la Bdm-sa de remercier tout ce beau monde pour avoir effectué le déplacement à l’occasion de l’inauguration de cette nouvelle agence.

“Permettez-moi tout d’abord de remercier chacun de vous pour avoir honoré de votre présence cette cérémonie. Votre présence témoigne de votre attachement à notre institution commune qu’est la Banque de Développement du Mali. C’est pour moi et pour l’ensemble des responsables et cadres de la Bdm-sa, un réel plaisir de nous retrouver pour procéder à l’ouverture officielle de cette agence dédiée aux populations de Boulkassoumbougou et environs en particulier et de la Commune I en général”. C’est par ces mots que Bréhima Amadou Haïdara s’est adressé à l’assistance.

Selon lui, l’ouverture de cette agence s’inscrit en droite ligne des orientations de la Bdm-sa contenues dans son programme à moyen terme pour la période 2018 – 2020. “Il s’agit du 4ème axe stratégique portant sur le développement du financement des PME-PMI et des particuliers et du 5ème axe stratégique relatif à la modernisation de la banque. Et le 6ème axe stratégique qui recommande l’amélioration de la qualité des services à la clientèle.

C’est pourquoi, la Bdm-sa est plus que déterminée à offrir à chaque fois un service exceptionnel et de qualité à ses clients” précisera l’Administrateur directeur général de la banque citoyenne. Avant de rappeler : “La Bdm-sa ne ménagera aucun effort ni financier ni matériel ou humain car nous sommes conscients que la clientèle, c’est-à-dire les populations, sont la clé du succès de toute entreprise en particulier les banques”.

Selon lui, le choix d’ériger une représentation de la Banque de Développement du Mali au quartier de Boulkassoumbougou n’est pas un fait du hasard puisqu’il répond tout d’abord à une logique économique. “Ce grand quartier, de par sa situation géographique et le dynamisme de ses populations, recèle à nos yeux un potentiel économique important, notamment dans les domaines du commerce et des petites et moyennes entreprises qu’il importe d’accompagner pour mieux assurer leur épanouissement.

La deuxième raison de notre choix est à la fois stratégique et logique. Dans un pays comme le nôtre où le taux de bancarisation est encore très faible, il n’y a pas d’autre choix de le relever que de rapprocher le plus possible les services et produits financiers des populations. C’est cela le sens de la multiplication de nos agences conformément aux recommandations de notre Conseil d’administration”. Parole de l’Administrateur directeur général de la Bdm-sa.

Aujourd’hui, dira-t-il, la ville de Bamako et environs compte une trentaine d’agences sur lesquelles près d’une dizaine ont été érigées entre 2018 et 2019. “Et d’autres agences sont en chantier accéléré de construction ou d’achèvement toujours dans la capitale et d’autres localités de l’intérieur” précisera-t-il.

S’agissant de la nouvelle agence de Boulkassoumbougou, Bréhima Amadou Haïdara de préciser : “Son installation sur la route de Koulikoro si emblématique et à ce carrefour si fréquenté, c’est pouvoir vous écouter chacun dans ses besoins, vous donner le maximum d’informations utiles sur les produits et services bancaires, vous aider donc à faire prospérer vos affaires et pour mieux sécuriser vos avoirs et revenus”.

En tout cas, la Banque de Développement du Mali (Bdm-sa) est un acteur majeur du système bancaire malien aujourd’hui. Elle compte donc renforcer sa contribution au développement du secteur privé national, la croissance économique du pays, ainsi qu’au dynamisme du secteur bancaire national et sous régional.

Aujourd’hui, on peut dire sans risque de se tromper que la Banque de Développement du Mali (Bdm-sa) se porte bien et même très bien sous le leadership de Bréhima Amadou Haïdara.

Il est nécessaire de rappeler que la Banque de Développement du Mali (Bdm-sa) a vu le jour le 3 juillet 1989. De cette date à nos jours, beaucoup de pas ont été franchis. Elle est aujourd’hui l’une des premières banques de la zone Uemoa et le premier groupe bancaire malien présent en France, en Espagne, en Guinée Bissau, au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire. Cette banque nourrit l’ambition de maintenir son leadership dans le paysage économique et bancaire malien afin d’assurer la satisfaction des attentes de ses clients, grâce à l’amélioration continue de la qualité de ses services. Et la Bdm-sa reste engagée dans le financement des PME-PMI, véritable moteur de croissance dans nos pays, précise l’un des responsables.

El Hadj A.B. HAIDARA

