Il s’appelle Bréhima Amadou Haïdara. Il est l’Administrateur directeur général de la Banque de développement du Mali (Bdm-sa). Désormais, c’est lui qui prend aussi les commandes de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali et de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l’espace Uemoa. Son parcours académique, son expérience professionnelle et ses qualités d’homme de grande écoute sont parmi ses grands atouts pour mériter la confiance de ses pairs.

Selon un communiqué déposé à notre rédaction, le jeudi 21 mars 2019, à l’issue de leur Assemblée générale ordinaire, les dirigeants des banques et établissements financiers du Mali ont porté leur choix sur l’administrateur directeur général de la Banque de développement du Mali (Bdm-sa) pour assurer cumulativement la présidence de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali et de la Fédération des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l’espace Uemoa. Il prend le relais de Mme Touré Coumba Sidibé, jusqu’ici présidente des deux entités et directrice d’Ecobank, appelée à d’autres fonctions. En cette occasion, l’ensemble des responsables des banques et établissements financiers remercie la présidente sortante pour le travail accompli, félicite le président entrant tout en lui assurant son soutien en vue de relever avec bonheur les défis auxquels font face les secteurs bancaire et financier.

“Il a les épaules et l’étoffe qu’il faut”, commente un responsable de banque que nous avons approché et pour qui, depuis la nomination de Bréhima Amadou Haïdara à la tête de la plus grande banque du Mali, en janvier 2017, deux mots le caractérisent : force et stabilité. “Il a su calmer les dissensions, tout en renforçant la Banque, c’est ce que nous voulons pour nos institutions”, conclut notre interlocuteur pour évoquer les qualités de l’ancien pensionnaire du lycée technique de Bamako ou il réussit brillamment un baccalauréat en mathématique technique économie (MTE) qui lui ouvre les portes de l’Ecole nationale d’administration d’Alger pour un cursus couronné par une maitrise en économie financière en 1987.

Le début d’une brillante carrière qui commence par l’Office des produits agricoles du Mali (Opam), la coopération canadienne, pour se poursuivre très longtemps à la Bceao, le tout ponctué de programmes de formation à la fois intelligent, solides et ambitieux.

Cette soif de savoir a été payante, M. Haidara a successivement décroché le diplôme professionnel d’Audit Interne (DPAI) de l’IFACI, (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne), le diplôme de troisième cycle en Audit international et de contrôle au Centre africain d’études supérieures en gestion (Cesag de Dakar) mais aussi un autre diplôme en audit interne de l’Ecole supérieure d’assurance et de management (Esam d’Abidjan).

En 14 ans passés à Direction nationale de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, Bréhima Amadou Haïdara a occupé différents postes de haute responsabilité dont le contrôle des opérations de la Bceao pour le Mali.

Au vu de ce brillant parcours, quoi de plus normal que le choix soit porté sur lui comme chargé de mission au ministère de l’Economie et des finances. A ce titre, de 2015 à 2017, il a été administrateur et président ou membre du comité d’audit du groupe Bsic à Tripoli, de la Bcs-sa, de la Bnda, de la Bdm-sa et de la Bim-sa, entre autres.

Avec une telle expérience, l’environnement de la banque et du secteur financier tout entier n’a aucun secret pour le nouveau président de l’Apbef. C’est pourquoi, ses collègues n’ont pas hésité un instant à lui porter leur confiance unanime en vue de relever les nombreux défis auxquels leurs entreprises font face au niveau national, sous régional et mondial.

Bréhima Amadou Haïdara préside un Conseil Exécutif dont la composition est la suivante :

Président : Bréhima Amadou Haïdara (BDM-SA)

1ère vice-présidente : Mme DIARRA Tiguida Guindo (ORABANK)

2ème vice-président : Jamal Ramadan Elbengazi (BCS)

3ème vice-président : Moustapha Adrien Sarr

