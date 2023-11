Banque malienne de solidarité : La banque consolide sa place

La Banque malienne de solidarité (BMS) émerge comme un acteur clé dans le paysage financier du Mali, en jouant un rôle crucial dans la promotion de la prospérité économique et le développement durable. Cette institution bancaire, fondée sur des principes de solidarité et d’inclusion, a su s’imposer comme un véritable partenaire du peuple malien. La gouvernance de l’actuel directeur général, Lanfia Koïta, a su hisser et maintenir la banque parmi les meilleures de la place bancaire du Mali et de l’espace Uémoa. Du coup, les coups pleuvent contre elle !

La BMS se distingue par son engagement envers l’accessibilité et l’inclusion financière. Elle a développé des produits adaptés aux besoins variés de sa clientèle, des agriculteurs aux entrepreneurs en passant par les particuliers. Cette approche inclusive a permis à un plus grand nombre de Maliens d’accéder aux services bancaires, favorisant ainsi une croissance économique plus équitable.

Avec l’arrivée de Lanfia Koïta, l’institution a mis l’accent sur le capital humain qui a donné des résultats appréciés à tous les niveaux. Ainsi, elle a lancé un Programme de transformation depuis novembre 2022.

Cette initiative a permis de redresser la Banque et d’élever ses pratiques aux meilleurs standards en la matière, que ce soit en matière de contrôle interne, de gestion des risques, de gestion des ressources humaines, d’organisation commerciale, de gestion des engagements, …

Le renforcement des actions de formation du personnel, in situ et à l’extérieur en faveur, de 2022 à nos jours, la prise en charge d’une part essentielle des constats et insuffisances relevés par les rapports de la Commission bancaire suite à ses missions conduites en 2022, dans un délai très court ; la définition et la mise en œuvre d’un plan de redressement des fondamentaux de la Banque et impliquant la mise en œuvre de mesures de redressement d’urgence afin que la Banque se remette en conformité avec la réglementation et les meilleures pratiques en la matière, ont amené une embelli saluée aujourd’hui aussi bien par les autorités du pays que la commission bancaire.

La BMS, en sus, se caractérise aujourd’hui par l’amélioration de la gestion de ses engagements à travers l’institution d’une entité en charge de la gestion préventive et d’une direction dédiée en charge du recouvrement ; des solutions informatiques à même de sécuriser les opérations de la Banque et d’offrir un meilleur service à ses clients et surtout l’amélioration du climat social à travers l’intégration d’une cinquantaine d’intérimaires, la mise en place des prêts avantages en faveur des collaborateurs et la révision des conditions salariales de plusieurs collaborateurs.

La BMS a joué un rôle essentiel dans le soutien aux PME, considérées comme le moteur de l’économie malienne. En fournissant des solutions de financement flexibles et adaptées aux besoins spécifiques des petites entreprises, la BMS a contribué à stimuler l’entrepreneuriat et à créer des emplois, renforçant ainsi le tissu économique du pays.

Des fonds propres de 45 milliards FCFA en mai 2022

Ces efforts ont été possibles grâce à une augmentation des fonds propres de la Banque à hauteur de 45 milliards F CFA réalisée en mai 2022, afin d’absorber les chocs de dépréciation du portefeuille à risques. A cela, il faut ajouter le règlement définitif du dossier SICG en août 2022 qui constituait une menace sur les fonds propres pour près de 30 milliards F CFA ; la réalisation de plusieurs missions d’audit externes qui ont permis à la Banque de mieux identifier ses principales menaces et les actions à mener pour les juguler et la mise en œuvre d’un nouvel organigramme et d’une gouvernance adaptée, approuvés par le conseil d’administration du 2 septembre 2022.

La BMS ne se limite pas à ses activités bancaires ; elle s’engage également dans des initiatives de responsabilité sociale et environnementale. En finançant des projets durables et en promouvant des pratiques commerciales responsables, la BMS démontre son engagement envers la construction d’une société durable et éthique.

La BMS a intégré les avancées technologiques (conformité, monétique, RH et gestion des comptes en souffrance…) pour rendre ses services plus accessibles et efficaces. Les plateformes numériques, les applications mobiles et les services en ligne ont permis de simplifier les opérations bancaires, offrant ainsi une expérience client fluide et moderne.

La Banque malienne de solidarité se positionne comme un acteur majeur dans le développement économique du Mali. En mettant l’accent sur l’accessibilité, l’inclusion, le soutien aux PME, l’éducation, la responsabilité sociale et l’innovation, la BMS contribue activement à la construction d’un Mali prospère et durable. Naturellement, cela lui a attiré des inimitiés qui ont entrainé des campagnes de désinformations et d’atteintes à son image. D’après un communiqué publié sur les réseaux sociaux et sur son site, “la banque a porté plainte contre les auteurs de cette campagne”.

Alexis Kalambry

