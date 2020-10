Coopération et développement en Afrique : et si on pensait autrement ?

La pandémie du Covid-19 pourrait bien être l’occasion de repenser les actions de coopération et de développement sur le continent. Trois conférences en ligne ont donné un écho et permis de discuter cette question majeure pour l’Afrique de demain.

Le Monde Afrique était partenaire le 21 octobre d’une journée de conférences en ligne sur la thématique : « Coopération et développement en Afrique : et si l’on pensait autrement ? ». Neuf intervenants (universitaires, chercheurs et militants associatifs), français et africains, ont échangé pour tenter de dresser la liste des enjeux et des perspectives pour l’Afrique construire l’Afrique du XXIIe siècle.

Première conférence : « Vers des modèles de coopération et de développement co-construits ? »

Aide publique au développement, actions humanitaires, dette des États, zones de libre-échange, chaîne de la valeur, maîtrise des ressources naturelles, monnaies… Eric Berr, maître de conférences en économie à l’Université de Bordeaux ; Virginie Troit, chercheuse au Centre de recherches internationales à SciencesPo Paris et directrice générale de la Fondation Croix Rouge et Kako Nubukpo, doyen de la faculté des sciences économiques et de gestion de l’Université de Lomé ont réfléchi autour des manières de coopérer, dans un contexte de concurrence d’influences. Ce débat était animé par Christophe Lucet, éditorialiste et chef de la rubrique étranger pour Sud-Ouest.