Les relations entre le Niger et l’Algérie ne sont rien comparées à celles du Mali et de l’Algérie où les liens sont plus forts historiquement et sur tous les plans.

Mais il arrive que même des frères sortis du même nombril d’une même maman se disputent.

Dans ce contexte, il n’y a aucune excuse pour l’Algérie qui a choisi clairement son camp. Quel que soit la nature du régime qui conduit la politique du Mali, l’Algérie n’a pas à prendre position et singer les occidentaux dans son qualificatif du régime en place.

Que le drone malien passe, non pas par tinzawaten, mais par Alger pour revenir frapper des terroristes, si l’objectif de l’Algérie est de combattre l’ennemi commun, elle n’aurait jamais dû abattre ce drone.

La cible de ce drone ce sont des terroristes basés sur le territoire malien, donc l’abattre parce qu’il aurait glissé d’une dizaine de km dans le territoire algérien restera également incompréhensible pour tout le peuple malien.

Les moudjahidines algériens n’étaient pas seulement aux frontières du Mali, mais jusqu’à Gao à des centaines de Km de l’Algérie pour combattre le colon français.

Le drone malien, selon l’Algérie n’a que survolé d’une dizaine de Km leur espace, pour neutraliser des terroristes et il est abattu.

Quel drôle de frère le Mali et l’AES ont-t-il à leurs frontières ?

Avec quel État l’Algérie va-t-elle s’entendre au finish à ses frontières: ni le Maroc, ni la Libye, ni le Mali, ni le Niger il ne reste peut être que la Tunisie ?

Le peuple malien est clairvoyant. Il n’a jamais été pour cet accord dit d’Alger concocté à Paris, paraphé à Alger et signé à Bamako.

Aucun fou, même si le régime venait à tomber ne fera renaître cet accord au risque d’être lynché par le peuple. Aucun autre régime malien ne comprendra l’attitude de l’Algérie dans ces moments si difficiles et si dur pour son peuple.

C’est dans les difficultés qu’on reconnaît son vrai ami, son vrai frère.

L’AES fermera également son espace aérien et toutes ses frontières.

L’Algérie a fait le choix des terroristes au détriment de son frère, le Mali et cela est évident pour le peuple malien.

L’Algérie a choisi de tuer les relations historiques et les liens si forts entre deux peuples qui ont une dette de sang. L’histoire le retiendra.

Hamadoun BAH

